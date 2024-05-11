أستراليا تعتزم تشكيل لجنة لمراقبة تأثير مواقع التواصل الاجتماعي

تُخطط الحكومة الفيدرالية فى أستراليا، لتشكيل لجنة برلمانية، لبحث ومراقبة تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على مختلف جوانب الحياة اليومية.

وقالت وزيرة الاتصالات بالحكومة الفيدرالية ميشيل رولاند - حسب ما نقل راديو هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بى سي) اليوم السبت- إن القرار يتعلق بالشفافية والمحاسبة، مضيفة أن وسائل التواصل باتت جزءا من الحياة اليومية ولها تأثير إيجابى على المشروعات الصغيرة، إلا أنها فى الوقت نفسه تتحمل مسؤولية مدنية تجاه المستخدمين والمجتمع بشكل عام.

وذكر الراديو أن القرار سيمكن البرلمان من فحص ومراقبة تأثير وسائل التواصل على المجتمع، كما قد تنظر اللجنة فى دور الصحافة الأسترالية فى دحض المعلومات المغلوطة والمزيفة التى تنتشر عبر وسائل التواصل والمنصات الإلكترونية.

وزيرة خارجية أستراليا تلمح لإمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية قبل الانتهاء من عملية السلام

ألمحت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج إلى إمكانية أن تعترف بلادها بدولة فلسطينية قبل الانتهاء من عملية سلام بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

وقالت وونج ، خلال مؤتمر صحفي نقلته هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي) اليوم السبت ، : "إن أستراليا لم تعد تؤمن بأن الاعتراف بدولة فلسطينية يمكن أن يحدث فقط في نهاية عملية السلام، ولكنه قد يتم كجزء منها .. مضيفة أن بلادها ستعترف بدولة فلسطين عندما تعتقد أن الوقت بات مناسبا.

وأشارت إلى أن بلادها لطالما آمنت بأن حل الدولتين يقدم الأمل الوحيد لكسر دائرة العنف التي لا نهاية لها والأمل الوحيد نحو تحقيق سلام دائم.

وكانت استراليا من بين 143 دولة صوتت أمس الجمعة، لصالح مشروع قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يمنح حقوقا وامتيازاتً إضافية للبعثة الفلسطينية التي تتمتع حاليا بصفة مراقب في المنظمة الأممية.

السعودية تناشد جاليتها في أستراليا بضرورة توخي الحذر

وجهت قنصلية السعودية في سيدني الأسترالية نداء عاجلا لرعاياها بضرورة توخي الحذر نتيجة الأحوال الجوية التي تشهدها ولايتا NSW وQLD.

وعبر حسابها في منصة "إكس" قالت القنصلية السعودية : نظراً للتحذيرات التي أطلقت في ولايتَي NSW وQLD على الأحوال الجوية، تأمل القنصلية من المواطنين فيها كافة، توخي الحيطة والحذر، واتباع التوجيهات الصادرة من السلطات المحلية.