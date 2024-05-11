فحص مستندات قيد أسهم زيادة رأس مال سيتى لاب «CILB»

17.4 مليون جنيه الزيادة

تقدمت شركة سيتى للتحاليل الطبية «CILB» بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر من خلال الزيادة المجانية من 64 مليون جنيه إلى 81.5 مليون جنيه.

تبلغ قيمة الزيادة 17.4 مليون جنيه، بإصدار عدد 174.8 مليون سهم، بقيمة اسمية 0.1 جنيه للسهم.

قال الدكتور أحمد عثمان الجعيدى مؤسس وعضو مجلس إدارة شركة «سيتى لاب» أن هذه الزيادة يتم تمويلها من الأرباح المرحلة، وأرباح العام والاحتياطى القانونى، وفقا للقوائم المالية للشركة فى 31/12/2023.

تقوم إدارة البورصة بدراسة المستندات وفحصها، واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.

كانت الجمعية العمومية غير العادية لشركة سيتى للتحاليل الطبية CILB قد وافقت مؤخرا على الاتفاق الموقع مع شركة قمة المشرق السعودية حول شراء اسهم ما قيمته حتى ٢٥٠ مليون جنيه مصرى من أسهم مؤسسى الشركة.

يهدف الاتفاق إلى التوسع فى العيادات الخارجية وعددها ١٢ فرعا ومراكز الحقن المجهرى، وكذلك معامل التحاليل الطبية، كما أن الاتفاق يهدف أيضا إلى الحصول على حصة سوقية أكبر فى السوق المحلى بقطاع المعامل، وكذلك غزو سوق العيادات التخصصية ومراكز الحقن المجهرى.