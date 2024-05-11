باحثة: مصر لوحت بتعليق اتفاق السلام مع إسرائيل ورفضت التنسيق (فيديو)

علقت نيرمين سعيد، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على قرار رفض مصر التنسيق مع إسرائيل بشأن معبر رفح.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إن القرار يعتبر من الأدوات التي توظفها الدولة المصرية حاليًا في إطار حالة الرفض لما تمارسه إسرائيل من جرائم في قطاع غزة ورفح الفلسطينية.

وأوضح أنت مصر لوحت في الأيام الماضية بتعليق اتفاق السلام مع إسرائيل؛ لأنها تتعامل مع المجتمع الدولي باعتبار أنها استثناء للقانون الدولي والقانون الإنساني، مضيفة أن المنظمات الأممية أشارت إلى نزوح أكثر من 150 ألف فلسطيني داخل رفح، وربما يكون هذا العدد قد تضاعف الآن.

وأكدت أن رفض التنسيق مع إسرائيل بشأن معبر رفح في غاية الأهمية، وتمثل ضغطًا كبيرًا على الجانب الإسرائيلي.

أكد مصدر رفيع المستوى لفضائية “القاهرة الإخبارية” أن مصر رفضت التنسيق مع إسرائيل في دخول المساعدات من معبر رفح بسبب التصعيد الإسرائيلي غير المقبول وحملتها مسؤولية تدهور الأوضاع بغزة أمام كل الأطراف.

استشهاد 35 ألف فلسطيني

وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.

وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.

وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر 2023.