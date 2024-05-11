أكاديمية مصر للطيران للتدريب تجتاز بنجاح اعتماد الـ«EASA»

للعام الثالث والعشرين على التوالى

هنأ المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، العاملين بأكاديمية مصر للطيران للتدريب لاجتياز الأكاديمية للعام الثالث والعشرين على التوالى تجديد اعتماد الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران المدنى (EASA) لأجهزة الطيران التمثيلى «سيميليتور» بالأكاديمية من الطرازات التالية لطائرات إيرباص: A220/300- A320/200 A330/200-A340/300 وذلك بأعلى مستويات التأهيل، مما يؤكد الدور الحيوى والريادى الذى تتمتع بها الأكاديمية كمركز تدريب معتمد اقليمياً ودولياً.

ومن جانبه أضاف الطيار وليد سليمان رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب أن هذا التجديد يعد حلقة جديدة فى سلسلة إنجازات الأكاديمية وأن الأكاديمية حريصة على تجديد هذه الاعتمادات مما يمكنها من المنافسة بقوة مع العديد من الأكاديميات ومراكز تدريب الطيران العالمية والشرق الأوسطية والأفريقية وخاصة الأوروبية التى تشترط الحصول على هذه الاعتمادات الدولية عند إجراء أى تعاون جديد أو اتفاقيات، وتعد هذه الاعتمادات إضافة جديدة قوية لامكانيات أكاديمية مصر للطيران للتدريب.

هذا وقد أشاد وفد الوكالة الأوروبية بالجهد المبذول من الأكاديمية ومن تعاون فريق العمل أثناء فترة التفتيش وبكفاءة أجهزة الطيران التمثيلى بالأكاديمية وتجديد اعتمادها بأعلى مستويات اعتمادات الوكالة.

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران ووزارة الطيران باتباع المعايير الدولية فى مجالات النقل الجوى المختلفة واستمرار لنجاحات أكاديمية مصر للطيران للتدريب فى الحصول على الشهادات الدولية الجديدة.