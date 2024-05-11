السبت 11 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

رحلة إلى الفضاء تنطلق من مكتبة مصر الجديدة.. الاثنين

بوابة الوفد الإلكترونية

تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة، فى الخامسة من مساء بعد غد الاثنين ١٣  مايو الجارى،  رحلة إلى الفضاء الكونى من خلال عرض ومناقشة فيلم الخيال العلمى  الفضاء    " Gravity     "  الفيلم خيال علمي إنتاج 2013 ومن اخراج ألفونسو كوارون وبطولة ساندرا بولوك وجورج كلوني ، فاز الفيلم بسبع جوائز في حفل توزيع جوائز الأوسكار السادس والثمانين، وهو صاحب الحصة الأكبر من جوائز الأوسكار .

قال الدكتور نبيل حلمى ، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة ان العرض السينمائى يأتى في اطار استراتيجية الجمعية لاطلاع النشء والشباب على فكر وثقافة الحضارات من حولنا ، باعتبار ان القوى الناعمة هى جسر نتجول من خلاله ونتعرف على امم لها اسلوبها وفلسفتها نستقى منها ما يناسبنا بدون اسفاف او تقليد متجاوز .

اشار حلمى ، الى ان أحداث الفيلم  تدور حول المهندسة راين ستون التي ترسل في أول مهمة مكوك فضاء لها برفقة رائد فضاء مخضرم مات كاوسكي، الذي يقود مهمته الأخيرة. خلال المشي في الفضاء، يرتطم حطام قمر صناعي بالمكوك ويدمره تقريباً، تاركاً الاثنين في الفضاء مع كمية محدودة من الهواء. يتوجب عليهما العمل للنجاة، دون وسائل اتصال بالأرض ، فهل ينجحون؟!، يدير المناقشة فريق الجمعية المصرية لعلوم الفلك.

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