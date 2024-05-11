انتقال مبابي إلى ريال مدريد يهدد الدوري الفرنسي اقتصاديا

مساء امس الجمعة اعلن كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان نهاية مشواره مع نادي العاصمة الفرنسية مفضلا عدم تجديد تعاقده و الانتقال الى ريال مدريد الاسباني وهو الانتقال الذي لم يعلن بشكل رسمي حتى الان .

انتقال كيليان مبابي لا يعد خسارة فنية فادحة فقط لباريس سان جيرمان حيث يعد احد اهم نجوم الكرة حاليا في العالم بل خسارة اكبر للدوري الفرنسي الذي يواجه مشكلة كبيرة على المستوى الاقتصادي .

صحيفة اس الاسبانية اكدت ان الدوري الفرنسي حتى الان لا يجد من يتقدم لشراء حقوق بث مبارياته للفترة الزمنية من 2024 الى 2028 مشيرة الى المسئولين عن الرابطة الوطنية لكرة القدم في فرنسا يطلبون حوالي 800 مليون يورو لحقوق المسابقات الكروية الفرنسية وهو الرقم الذي لم يتحقق حتى الان حتى مع احتمال استمرار كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان وهو بكل تأكيد لن يتحقق مع رحيله .

احتمالات عدم الحصول على القيمة المالية المطلوبة لحقوق بث مباريات الدوري الفرنسي تمثل مشكلة كبيرة من الممكن ان تتحول الى كارثة اقتصادية للدوري الفرنسي لان الاندية لم تحصل على مقابل مادي جيد يمكنها من الوفاء بالتزاماتها والتعاقد مع لاعبين جيدين ويظل الحل هو التعاقد مع اسم او اسمين من كبار الاعبين للانضمام للدوري الفرنسي وهو ما يعني رفع قيمته عالميا فمن يكون هؤلاء الاعبين القادرين على الاسهام في زيادة شعبية الدوري الفرنسي .