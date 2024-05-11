سفير مصر بنيجيريا يقدم أوراق اعتماده للرئيس “بولا أحمد تينوبو”

قدم السفير محمد فؤاد، أوراق اعتماده سفيراً لمصر لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية، وذلك خلال استقبال الرئيس النيجيرى "بولا أحمد تينوبو" له يوم ١٠ مايو الجارى بالقصر الرئاسى بأبوجا.

ونوه الرئيس النيجيرى خلال اللقاء الذى جمعه بالسفير المصري عقب اختتام مراسم تقديم أوراق الاعتماد باعتزازه بالروابط التاريخية والعلاقات المتميزة التى تجمع بين مصر ونيجيريا.

وطلب نقل تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، معرباً عن تطلعه للدفع قدماً بالعلاقات الثنائية فى مختلف المجالات، وتعزيز التنسيق بين البلدين للتعامل مع التحديات التى تجابهها القارة الأفريقية سواء على صعيد السلم والأمن أو التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أخذاً بعين الاعتبار مكانة مصر ونيجيريا كدولتين محوريتين فى أفريقيا.

ونقل السفير محمد فؤاد تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الرئيس النيجيرى، كما أكد على حرص مصر على تعزيز التنسيق مع نيجيريا فى إطار المحافل الإقليمية والدولية خاصة فيما يتعلق بالمسائل ذات الأولوية للقارة الإفريقية.

وأعرب عن تطلعه لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً على ضرورة البناء على الروابط التاريخية التى تجمعهما لتطوير العلاقات الاقتصادية سواء فيما يتعلق بزيادة التبادل التجارى أو حركة الاستثمارات المتبادلة، أخذاً بعين الاعتبار أن البلدين يأتيان على صدارة أكبر اقتصادات القارة الإفريقية.