الإعدام شنقًا لمتهمين والمؤبد لـ16 آخرين بتهمة الإتجار في طوخ

عاقبت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، بالإعدام شنقا للمتهمين الأول والثاني، وكذلك السجن المؤبد لـ16 متهم آخرين، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى مكون من 18 متهما بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتى الجمهورية وإبداء الرأى الشرعى فى إعدامهم.

الإعدام شنقًا لمتهمين والمؤبد لـ16 أخرين بتهمة الإتجار في طوخ

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 15863 لسنة 2022 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 3036 لسنة 2022 كلى شمال بنها، أن المتهمين "عاصم م ع"، و"حسين س ا"، "حاتم إ ع"، "جمعه إ ن"، "أنور م أ"، "ولاء م ف"، "كريم م ف"، "رأفت م ر"، "تامر م ع"، و"محمد م م"، "عصام ع ا، "أحمد ه ف"، "عبد الله ز ا"، "محمد م ا"، "محمد ط م"، "السيد ص ح"، "طارق ز م"، "محمد ر ع"، بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، ألفوا عصابة غرضها الإتجار فى المخدرات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا جوهرًا مخدرًا "هيروين" بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما حازوا جوهرًا مخدرًا "نبات "الحشيش" بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وحازوا جوهرًا مخدرًا "حشيش" بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وحازوا أسلحة نارية مششخنة "بنادق آلية" مما لا يجوز الترخيص فى حيازتها أو إحرازها.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة "مسدسات"، كما حازوا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة "بنادق خرطوش، فرد خرطوش"، وحازوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية سالفة البيان دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازتها أو إحرازها.

الأربعاء المقبل..محاكمة 6 سيدات و4 أشخاص بتهمة تشكيل عصابي للمخدرات في شبرا الخيمة

كما تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية،الاربعاء المقبل ، وذلك جلسة 15 مايو،محاكمة 6 سيدات و4 أشخاص، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي والإتجار بالمواد المخدرة والتعاطي بشبرا الخيمة، للاستعداد والمرافعة، وندب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهمات مع استمرار حبس جميع المتهمين لتلك الجلسة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 27811 لسنة 2023 جنايات القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 3541 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "محمد غ ع"، 36 سنة، عاطل، "أحمد ع ع"، 23 سنة، عاطل، "إبراهيم ج أ"، 27 سنة، عاطل، "سمر م م"، 30 سنة، عاطلة، "بسمة أ ع"، 38 سنة، عاطلة، "رحاب ع س"، 22 سنة، عاطلة، "نسمة ع ز"، 32 سنة عاطله، "شيماء ج ح"، 27 سنة، عاطلة، "ندى ع أ"، 21 سنة، عاطلة، لأنهم في يوم 12 / 10 / 2023، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، أن المتهم الأول والثاني أحرزوا جوهر "الهيروين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حازوا سلاح أبيض (سنجة) بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية وبدون مسوغ قانوني.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين من الثالث إلى العاشر حاز وأحرزوا جوهر الهيروين المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، بورود معلومة مفادها قيام المتهمين الأول والثاني بالاتجار في المواد المخدرة، فانتقل ضابط المباحث لمكان الواقعة، حيث أيقن مكان تواجدهما وأبصر المتهم الأول ممسكا سلاح أبيض "سنجة"، فضبطه وإياه وأبصر المتهم الثاني يقوم ببيع أكياس للهيروين المخدر للمتعاطين فضبطه وإياه.

وبتفتيش الأول عثر حوزته على 84 كيسا للهيروين، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش الثاني عشر حوزته على 66 كيسا للهيروين ومبلغ مالي، وبتفتيش الرابع عشر حوزته علي 4 أكياس للهيروين، وبتفتيش الثالث والخامس والسادس عثر بحوزة كلا منهم على 2 كيس للهيروين، وبتفتيش من السابع للعاشر عثر حوزة كلا منهم على 1 كيس للهيروين المخدر.

وبمواجهتهم عزي قصد المتهم الأول والثاني الاتجار والسلاح الأبيض للدفاع عن نفسهما وتجارتهما والمبالغ المالية حصيلة تجارتهما والهاتف المحمول السهولة التواصل مع عملائهما، وعزي قصد المتهمين من الثالث للعاشر التعاطي.