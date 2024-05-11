عاقبت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، عامل بالسجن المؤبد، وغرامة 100 ألف جنيه، لعامل صيانة إطارات، لاتهامه بالإتجار بمخدر الهيروين، وحيازة سلاح أبيض "مطواة" بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

المؤبد لـ عامل بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بالخانكة

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 34882 لسنة 2023 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3392 لسنة 2023 حصر كلي شمال بنها، أن المتهم "أحمد س ح"، 23 سنة، عامل صيانة إطارات، مقيم منشية الجبل الأصفر، دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، لأنه في يوم 28 / 11 / 2023 بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، أحرز جوهر مخدر الهيروين بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض "مطواة".

واستمعت المحكمة لشهادة ضابط الواقعة، والذي أكد ورود معلومات مفادها إتجار المتهم في المواد المخدرة، فانتقل رفقة الشاهد الثاني، إلى حيث أيقن تواجده، وأجرى معه عملية شراء على إثرها أخرج المتهم لفافة لجوهر الهيروين المخدر، فضبطه وبرفقته دراجة بخارية، وبحوزته كيس بداخله على 1 أسطوانة لمخدر الهيروين، وكذا 11 لفافة لمخدر الهيروين، وبتفتيشه عثر على هاتف محمول ومبلغ مالي وسلاح أبيض (مطواة).

وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف المحمول للتواصل بعملاته والدراجة البخارية لتسهيل ترويجه للمواد المخدرة والمبلغ المالي جزء من حصيلة الاتجار في المواد المخدرة والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته الأثمة.

المشدد 10 سنوات لشقيقين لاتهامهم بالإتجار بالهيروين في الخانكة

وعلي صعيد اخر ، قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، لشقيقين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ، وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه، لاتهامهم بالإتجار بالهيروين بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، مصطفي سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 25150 لسنة 2023 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3502 لسنة 2023 حصر كلي شمال بنها، أن المتهمين "سيد م ف"، 43 سنة، عامل باليومية، وشقيقه "مسلم م ف"، 26 سنة، عامل باليومية، مقيمان منطقة عرب العيايدة دائرة مركز شرطة الخانكة، لأنهما في يوم 13 / 9 / 2023، بدائرة مركز شرطة الخانكة، أحرزا جوهر مخدر الهيروين بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أنه نفاذا لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهمان، دلت التحريات علي إتجارهما بالمواد المخدرة، فتم ضبطهما حال خروجهما من مسكنهما، وبحوزة كلا منهما حقيبة بداخل الأولى أسطوانة لجوهر الهيروين المخدر، و15 لفافة لذات المخدر، وميزان، وبتفيش الأول عثر على مبلغ مالي وهاتف محمول، وبداخل الثانية أسطوانة لذات المخدر، و10 لفافات مماثلة، وبتفتيش الثانى عثر على مبلغ مالى وهاتف محمول، عازيان قصدهما الإتجار في المواد المخدرة والمبلغ حصيلتها والهاتفان للتواصل والميزان لتهيئه واعداد المواد المخدرة.