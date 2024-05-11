بطلتا النادي المصري للتجديف يتألقن عالمياً على شواطئ قبرص الأوروبية

تنفيذا لخطة التطوير الرياضي التي وضعها المهندس مدحت خليل رئيس مجلس إدارة النادي المصري للتجديف بهدف المشاركة في المنافسة العالمية وتشجيعاً لأبطال النادي المتميزين رياضياً.

فقد شارك النادي في بطولة قبرص الدولية الثانية للتجديف الساحلي التي ينظمها الاتحاد الدولي للتجديف والتي عقدت الشهر الماضي وشارك فيها أكثر من أربعة عشر دولة ببعثة مكونة من:

- اللاعبة مي عبدالغفور بطلة مصر في القارب الفردي للناشئات تحت 16 سنة.

- اللاعبة هدى فهمى بطلة مصر في القارب الفردي متقدمات للتجديف الشاطئي.

وقد حققت اللاعبة مي عبدالغفور المركز السادس عالمياً بعد المنافسة مع احدى عشر دولة بعد أداء رائع ومنافسة قوية مع بطلات العالم في ظل الإصابة التي لحقت بها أثناء البطولة والتي أثرت بالسلب على مركزها التي حققته بطلة النادي، يذكر أن اللاعبة مي تبلغ من العمر 15 سنة وشاركت في منافسات البطولة للناشئات تحت 18 سنة وهى أصغر لاعبة في البطولة وينتظرها مستقبلا رياضياً كبيراً.

وحققت اللاعبة هدى فهمي المركز الثامن عالمياً بعد المنافسة مع أربعة عشر دولة بعد أداء مميز ومنافسة كبيرة مع بطلات العالم المشاركات بالبطولة.

يضم الجهاز الفني للفريق كل من الكابتن ميرام صبحي مدربة الفريق والتي رافقت البعثة في هذه البطولة.

وكابتن محمد سيد صبري مدير الفرق الرياضية.