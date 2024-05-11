خيبة أمل في برشلونة بعد تمسك ريال سوسيداد بنجم الوسط

اكد ايمانول الجوسيل مدير نادي ريال سوسيداد عدم وجود اي تفكير في امكانية التفريط في نجم وسط الفريق مارتن زوبيميندي والذي ربطته العديد من التقارير الصحفية بالانتقال الى فريق برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة .

وكان العديد من التقارير الصحفية قد اكدت ان مارتن زوبيميندي على رأس قائمة الاعبين المرشحين للانتقال الى برشلونة لتدعيم مركز لاعب الوسط المدافع وهو المركز الذي يفتقده فريق برشلونة منذ رحيل النجم سيرخيو بوسكيتس الى الدوري الامريكي لكرة القدم .

وعلى الرغم من توقيع نادي برشلونة تعاقدا مع خوديو رودريجيز الا ان برشلونة يرغب في ضم لاعب وسط مدافع اخر و الترشيحات تنصب حاليا صوب نجم ريال سوسيداد الى جانب نجم بايرن ميونخ الالماني جوشوا كيميتش .

ونقلت صحيفة الموندو ديبورتيفو تصريحات ايمانول الجوسيل مدير نادي ريال سوسيداد قوله : مارتن يريد الاستمرار معنا في ريال سوسيداد وهو بكل تأكيد سيستمر . الشائعات تطارد لاعبين ليس فقط قبل مواجهة برشلونة لكن ايضا قبل اي مواجهة اخرى . الشائعات تطارد مارتن زوبيميندي لانه لاعب رائع وهو شارك معنا في دوري الابطال هذا العام و نسعى للمزيد من الانجازات مستقبلا .