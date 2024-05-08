قدم الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، لطلاب الثانوية العامة 2024 استراتيجية إلمام المناهج في شهر واحد.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم الإثنين الموافق 10 يونيو المقبل في المواد غير المضافة للمجموع، ويوم السبت 22 يونيو في المواد الأساسية المضافة للمجموع.

نصائح لطلاب الثانوية العامة 2024

وأوضح الخبير التربوي أنه يمكن لطلاب الثانوية العامة 2024 إلمام جميع المناهج في شهر واحد من خلال اتباع بعض الإرشادات النفسية والتربوية.