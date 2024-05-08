لطلاب الثانوية العامة 2024| استراتيجية إلمام المناهج في شهر
قدم الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، لطلاب الثانوية العامة 2024 استراتيجية إلمام المناهج في شهر واحد.
وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم الإثنين الموافق 10 يونيو المقبل في المواد غير المضافة للمجموع، ويوم السبت 22 يونيو في المواد الأساسية المضافة للمجموع.
نصائح لطلاب الثانوية العامة 2024
وأوضح الخبير التربوي أنه يمكن لطلاب الثانوية العامة 2024 إلمام جميع المناهج في شهر واحد من خلال اتباع بعض الإرشادات النفسية والتربوية.
- لا تضيع وقتا خلال الفترة المقبلة، واستثمر كل الوقت، وابعد عن هاتفك المحمول.
- ابعد عن أى توترات وركز على القادم فلم يتبق إلا القليل.
- حاول تنظيم وقتك وابعد عن السهر ونم مبكرا وابدا مذاكرتك مبكرا بعد الفجر وستجد أن لياقتك الذهنية والجسمية قادرة على استيعاب أكبر قدر من المعلومات.
- ضع جدولا تحدد فيه بوضوح ما لم تقم بمذاكرته في الثانوية العامة وما قمت بمذاكرته فقط دون مراجعة أو راجعته مرة واحدة أو عدة مرات، وأبدا بالدروس التي لم تستذكرها أو تراجعها مع تحديد وقت معين للانتهاء من استذكار كل درس.
- ابدأ فترة الصباح بالدروس التي تجد صعوبات في التعامل معها وفهمها، ودع الدروس الأسهل نسبيا في نهاية اليوم.
- لا تراجع الأجزاء التى سبق أن أتقنتها وراجعتها أكثر من المرة ووجه هذا الوقت لمراجعة الدروس التى لم تتقنها بعد.
- راجع دروسك من خلال أكثر من طريقة مثل القراءة السريعة للدروس الأبسط، أو بالكتابة للأجزاء الصعبة أو قراءة الملخصات (بعد اتقانك للموضوع الأصلى) أو قراءة الملاحظات التى سجلتها على هامش أوراق مذاكرتك أو حل النماذج الامتحانية (يمكنك الاطلاع فقط على حلك السابق لأسئلة كل درس، لكن لا تضيع فيها وقتا طويلا لأن النماذج الامتحانية تقيس أفكار مركبة أكثر قد تشمل العلاقات بين أكثر من درس).
- استعن بمنصة امتحانات مصر في حل الأسئلة والمراجعة في الثانوية العامة، فهى مليئة بالأسئلة التى يأتى الامتحان على منوالها.
- عند حلك للأسئلة لا تجعل هدفك الإجابة الصحيحة أو الحصول على الدرجة فقط دون فهم؛ بل لابد من أن تفهم الفكرة وراء كل سؤال، لأن امتحانات الثانوية العامة الجديدة تهتم بقياس كيفية تطبيق ما فهمه الطالب من أفكار في حل مسائل جديدة قد لا يكون الطالب رآها من قبل.
- تأكد من انتهائك من مذاكرة ومراجعة كل المواد خلال عشرة أيام من الآن ليتبقى لديك وقت قبل الامتحانات لمراجعة الأجزاء التي تقع في أخطاء بها بشكل مستمر حتى تتقنها قبل ما تبدأ مراجعات ليلة الامتحان.
- في حالة وجود دروس من المستحيل أن تذاكرها يسبب ضيق الوقت حاول التعرف على طريقة الأسئلة التى تأتى على أجزاء منها وركز على تلك الأجزاء.