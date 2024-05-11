وزير الإسكان العماني يزور مشروعات مدينة العلمين الجديدة

زار خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان، مشروعات مدينة العلمين الجديدة، خلال زيارته الحالية لمصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع وزارة الإسكان المصرية، والاطلاع على التجربة العمرانية المصرية، ويرافقه أشرف بن سلطان بن سيف المحروقي، رئيس مكتب الوزير.

واستقبل الوفد العماني، مستشار عاصم الجزار وزير الإسكان، واحمد ابراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، في مقر الجهاز وتم عرض فيديو توضيحي للمدينه قبل وبعد الإنشاء.

وقام الوفد المرافق بجوله في مدينة العلمين الجديدة بدأت بمنطقة الابراج الشاطئيه ، والصعود إلى الطابق الـ44 لمشاهدة مشروعات مدينة العلمين الجديدة من أعلى نقطة علي الساحل الافريقي، والكمبوند السكنى مزارين، والمدينة التراثية حيث استمعوا إلى شرح مفصل من رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة عن مختلف المشروعات التنموية التي تم ويجرى تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة.

وأبدى الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، إعجابه الشديد بجودة التخطيط والبناء وسرعة الإنجاز ومهارة التنفيذ، موضحاً أن المحتوى المتميز الذي قدمته الوزارة الموقرة وهيئاتها، اختصر مشهدا واسعا وقصة طموحة نحو تنمية عمرانية قائمة على الاستدامة والابتكار، ممتدة من تاريخ مصر العريق ونحو مستقبل طموح.