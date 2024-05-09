وزير الإسكان يلتقي مسؤولي السويدي إليكتريك لمناقشة دور المستثمرين في تطوير المناطق الصناعية
التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة السويدي إليكتريك، ومسئولى الشركة، لمناقشة دور المستثمرين في تطوير المناطق الصناعية بالمدن الجديدة، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان.
وناقش وزير الإسكان مع مسئولى شركة السويدى، الأفكار والمقترحات لتطوير المناطق الصناعية بالمدن الجديدة، ودور المستثمرين وجميع الجهات المعنية في وضع الأفكار والمقترحات والمساهمة في تنفيذ أعمال التطوير للحفاظ على الحالة العمرانية للمناطق الصناعية.
ومن جانبهم، أبدى مسئولو شركة السويدى إليكتريك، ترحيبهم ورغبتهم بالتعاون المثمر والبناء مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجميع الجهات ذات الصلة، من أجل تطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية بالمدن الجديدة، للارتقاء بمستوى تلك المدن بما يليق بالصناعة المصرية، وإظهار تلك المناطق بمظهرها اللائق.
- جهاز مدينة العاشر
- عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
- الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق
- رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن
- الدكتور عاصم الجزا
- نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات
- وزير الإسكان
- الدكتور عاصم الجزار
- والمرافق والمجتمعات العمرانية
- وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
- المجتمعات العمرانية
- المجتمعات العمرانية الجديدة
- الدكتور وليد عباس
- المدن الجديدة
- هيئة المجتمعات العمرانية
- هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
- الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان
- قطاع التنمية وتطوير المدن