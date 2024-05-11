انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني في جامعة عين شمس غدًا

تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني في جامعة عين شمس غدا الأحد، وفقًا لجداول كل كلية بحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسى 2023-2024.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، في إطار حرص الجامعة على أن تسير العملية التعليمية وفقًا للقواعد المنطمة.

توجيهات رئيس جامعة عين شمس

وأكد رئيس جامعة عين شمس الانتهاء من جميع الترتيبات اللوجيستية بشأن تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بداية من مراجعة وتجهيز قاعات الامتحانات والكنترولات ووضع جداول الامتحانات.

ووجه رئيس جامعة عين شمس بضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية لضمان أعلى قدر من الموضوعية في تقييم الطلاب وقياس قدراتهم على الفهم والتحصيل الدراسي.

وكلّف رئيس جامعة عين شمس إبراهيم سعيد حمزه أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب بتدبير احتياجات كلية الإعلام من المراقبين لأعمال الإمتحانات نظرا لحداثة الكلية وعدم وجود عدد كافي للقيام بأعمال المراقبه وتم توفيرهم من قطاع المدن الجامعية لسد العجز خلال فترة الامتحانات.

واتخذ قطاع شئون التعليم والطلاب في جامعة عين شمس حزمة من الإجراءات استعدادا لبدء امتحانات الفصل الدراسى الثاني منها التأكيد على إرشادات الإجراءات الإحترازية والتدابير اللازمة حفاظا على صحة جميع أطراف المنظومة التعليمية، والتأكيد على عدم دخول الطلاب للجان الامتحانات بالهواتف المحمولة مع الإعلان عن عقوبة استخدامه بوضوح بكل الأماكن.

وشملت إجراءات جامعة عين شمس الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة لمبنى الامتحانات والخيمة لاستقبال عدد ۳۵۰۰ طالب وضرورة قيام كليات الجامعة بإعداد تقرير يومي خلال فترة الامتحانات، يتضمن أعداد الحضور من الطلاب والغياب وحالات الغش والحالات المرضية.

وتم توجيه المراكز الطبية بالكليات والمدن الجامعية للعمل بكامل قوتها خلال الفترة المقررة للامتحانات بأكملها لضمان سير أعمال الامتحانات بأمان، وتوفير فرق طبية إضافية للطوارئ للتواجد على مدار فترة الامتحانات لأي سبب طارئ بالكليات ذات الكثافة الطلابية، وتوفير أفراد من الفرق الطبية لمباشرة العمل بالكليات المستحدثة (الإعلام - الآثار - الطب البيطري) والتوجيه بمراجعة الإجراءات الاحترازية بقاعات الامتحانات بالكليات.

كما تم تكليف فنيين الورش الإنتاجية بالمدينة الجامعية طلبة وطالبات بتصنيع الديسكات والمقاعد اللازمة للامتحانات للكليات التي بها عجز في الإمكانيات وبها كثافة عددية وكان يتم تدبيرها سابقا عن طريق التأجير من الخارج وقد تم بالفعل تسليم الديسكات والمقاعد لكليات التربية النوعيه والبنات والتربية علي ان يتم استكمال أعمال الورشة لتصنيع أعداد أكبر خلال فترة اجازة نهاية العام الدراسي وذلك وفقا لتوجيهات ا. د رئيس الجامعة

جدير بالذكر أن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني في جامعة عين شمس تستمر حتى 9 يوليو وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023-2024.