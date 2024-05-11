رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2024

أعلن صندوق التمويل العقاري، خدمة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2024، لمعرفة إذا ما كانت أسماؤهم ضمن الحاصلين على هذه الشقق أم لا، ويقدم الصندوق التمويل العقاري هذه الشقق والوحدات السكنية بنظام التقسيط.

ونشر صندوق التمويل العقاري رابط الاستعلام عن الإسكان الاجتماعي 2024 بالمواقع الرسمية له، من أجل استعلام المتقدمين عن الحصول على هذه الشقق من الصندوق والبدء في إجراءات استلامها.

ويمكن الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2024 هاتفيا عبر الأرقام المخصصة لذلك من صندوق التمويل العقاري ، من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، عدا الجمعة والسبت.

ويمكن للمتقدمين الحصول على أرقام خدمة عملاء الصندوق من الموقع الرسمي له، كذلك يمكن الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2024 عبر التوجه إلى مقر خدمة العملاء للصندوق في 46-44 شارع الجيزة أمام مجلس الدولة بالدقي – الجيزة.

شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي 2024:

أن يكون المترشح مصري الجنسية، أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما ولا يزيد عن 50 عاما.

أن لا يمتلك منزلا مؤهلا للسكن، أن يكون المتقدم من ذوي الدخل المحدود.

ادخل الموقع الرسمي لـ صندوق التمويل العقاري من هـــنا .