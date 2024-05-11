الأرصاد تحذر من طقس غدًا الأحد.. درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الأحد، إذ تتوقع ارتفاع درجات الحرارة، لتسود أجواء حارة نهاراً على أغلب أنحاء البلاد، بينما تكون معتدلة على السواحل الشمالية.

ومن المتوقع نشاط الرياح المحملة بالأتربة على كافة الأنحاء، خاصة في المناطق المكشوفة بشمال وجنوب الصعيد.

كما تُشير التوقعات إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة في مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

تفاصيل الطقس غدا:

القاهرة الكبرى:

العظمى: 29 درجة مئوية

الصغرى: 17 درجة مئوية

الإسكندرية:

العظمى: 24 درجة مئوية

الصغرى: 16 درجة مئوية

مطروح:

العظمى: 23 درجة مئوية

الصغرى: 14 درجة مئوية

سوهاج:

العظمى: 34 درجة مئوية

الصغرى: 20 درجة مئوية

قنا:

العظمى: 38 درجة مئوية

الصغرى: 22 درجة مئوية

أسوان:

العظمى: 40 درجة مئوية

الصغرى: 24 درجة مئوية

الأرصاد تقدم نصائح للمواطنين

وقدمت هيئة الأرصاد نصائح هامة للمواطنين، إذ شددت على ضرورة تناول شرب الكثير من الماء لتجنب الجفاف، مع ارتداء ملابس خفيفة وقبعات لحماية نفسك من أشعة الشمس.

كما نصحت بتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، والتأكد من حالة الطرق قبل القيادة، خاصة في المناطق التي قد تتأثر بالأمطار.