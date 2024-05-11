أبرزها مشاكل في المعدة.. طبيب يكشف أعراض التوتر العضلي الوعائي

إذا واجه الشخص مجهودا بدنيا خطيرا وإجهادا، فقد يكون لديه أعراض التوتر العضلي الوعائي.

شارك جراح الأعصاب إيغور أكسيكس رأيه حول طبيعة خلل التوتر العضلي الوعائي، وأشار إلى أن خلل التوتر الخضري الوعائي هو مجموعة من الأعراض التي تحدث على خلفية خلل في الجهاز العصبي اللاإرادي.



وفقا لجراح الأعصاب، "لا يمكن ترك مثل هذه الأعراض دون إشراف، يمكنك انتظار مشاكل في نظام القلب والأوعية الدموية والمعدة والنفسية".



وعلى وجه الخصوص، في حالة خلل التوتر العضلي الوعائي، يشكو الناس من مشاكل النوم أو الدوخة أو آلام القلب أو زيادة القلق أو الذعر أو الرعاش المفاجئ أو نوبات الاختناق - في حين أن الفحوصات لا تكشف عن تغيرات فسيولوجية يمكن أن تسبب مثل هذه الحالات.

المظاهر التالية مميزة أيضا لخلل التوتر العضلي :

عدم انتظام دقات القلب.

التقلبات في ضغط الدم.

مشاكل في المعدة.

صداع.

إغماء.

كما أشار أكسيكس، في كثير من الحالات مع أعراض غير سارة للاضطرابات الخضرية الوعائية، يمكنك تحمل راحة جيدة. أيضا، أضاف المتخصص، الآن، خلال حرارة الصيف، من الضروري أن تكون منتبها بشكل خاص لجميع التغييرات في الجسم.

وأكد جراح الأعصاب: من المهم أن تكون قادرا على الراحة، لأن أي كائن حي لديه حد للأداء. كثير من الناس يقودون أنفسهم، ويعملون من أجل البلى لكسب المال - على الرغم من حقيقة أن هناك ما يكفي من التوتر في الحياة اليومية.

وإذا كانت الأحمال والضغوط والمخاوف موجودة في حياة الشخص بانتظام، فإنه معرض لخطر كبير جدا بالمعاناة من خلل التوتر الوعائي، فإن الطبيب مقتنع.

ما هو التوتر العضلي الوعائي

خلل التوتر هو اضطراب في الحركة يسبب انقباض العضلات لا إراديًا. وربما يؤدي هذا إلى حركات متكررة أو التوائية.

ويمكن أن تؤثر الحالة على جزء واحد من جسمك (خلل التوتر البؤري)، أو جزأين متجاورين أو أكثر (خلل التوتر الجزئي)، أو جميع أجزاء الجسم (خلل التوتر العام).

وقد تتراوح التقلصات العضلية من خفيفة إلى حادة وربما تكون هذه التقلصات مؤلمة، وقد تؤثر على أداء المهام اليومية.