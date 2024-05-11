فاصل من اللحظات اللذيذة يتخطي 50 مليون جنيهًا فى السينمات

نجح فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة بطولة هنا الزاهد وهشام ماجد فى تحقيق إيرادات بلغت 50 ملايين جنيها و837آلاف جنيه و719 جنيهًا، وذلك خلال 24 يوم عرض بالسينمات.

وكانت أعربت النجمة هنا الزاهد عن سعادتها بردود الأفعال حول فيلمها الجديد فاصل من اللحظات اللذيذة المعروض حالياً في السينمات ضمن أفلام موسم عيد الفطر السينمائي,.



حيث نشرت صورة تجمعها بالنجم هشام ماجد على انستجرام وعلقت قائلة: "الحمد لله سعيدة جدا بردود افعال الناس على الفيلم، نفسي انزل كل الفيديوهات بس بجد، شكرا لكل واحد في الفيلم ده استمتعت جدا في شخصية درية".

نجح فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” بطولة النجم هشام ماجد والنجمة هنا الزاهد فى تحقيق المركز الثاني بقائمة إيرادات شباك التذاكر السعودي منذ طرحه بدور العرض السينمائية.

وكان حرص الفنان هشام ماجد على التعليق بشأن الانتقادات التى واجهها بسبب فيلمه الجديد "فاصل من اللحظات اللذيذة" بأنه يتشابه مع فيلم "باربى".



وقال هشام ماجد فى تصريحات تليفزيونية: بنقدم أدوار شخصيتين في عالم موازي، والفيلم ملوش علاقة بباربي بس فعلا هنا الزاهد شبه باربي، عشان كده الناس ربطت بين العملين، والناس لما تشوف هتفهم قصة الفيلم.

وأضاف هشام ماجد: هنا شاطرة جدًا ودؤوبة في شغلها، وأنا بحب أشتغل مع الناس دي، وبتضحك جدا بس مش أكتر من الرجالة، الرجالة كوميدية أكتر.

وكان قد انتهى المخرج أحمد الجندى من تصوير آخر مشاهد فيلمه الجديد "فاصل من اللحظات اللذيذة"، حيث احتفل فريق عمل الفيلم بانتهاء التصوير والاستعداد لعرضه في عيد الفطر المقبل.

هشام ماجد وهنا الزاهد وغادة إبراهيم



شخصية هشام ماجد

يجسد هشام ماجد شخصية مهندس معماري والمتزوج من هنا الزاهد ويعيشان معًا حياة تعيسة، إلى أن يحدث حدث مفاجأة يغير حياتهما ويقلبها من تعيسة إلى سعيدة.





ويسجل فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة التعاون الثانى الذى يجمع هنا الزاهد وهشام ماجد فى السينما، حيث ينتظر الثنائى عرض فيلم "بضع ساعات فى يوم ما" المأخوذ من وراية تحمل نفس الاسم، والذى تم الانتهاء من تصويره منذ فترة.

وتشهد أحداثه مجموعة من القصص الرومانسية، وتجمع هنا وهشام قصة حب خلال الفيلم الذى يشارك في بطولته مى عمر، عائشة بن أحمد، أحمد السعدنى، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، محمد الشرنوبى وأسماء جلال وإخراج عثمان أبو لبن.

قصة الفيلم

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حول هشام ماجد الذى يجسد شخصية مهندس معماري والمتزوج من هنا الزاهد ويعيشان معا حياة تعيسة، إلي أن يحدث حدث مفاجأة يغير حياتهما ويقلبها من تعيسة إلى سعيدة.

أبطال الفيلم

فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين.

ويسجل فاصل من اللحظات اللذيذة التعاون الثانى الذى يجمع هنا الزاهد وهشام ماجد فى السينما، حيث ينتظر الثانى عرض فيلم "بضع ساعات فى يوم ما" المأخوذ من وراية تحمل نفس الاسم، والذى تم الانتهاء من تصويره منذ فترة، وتشهد أحداثه مجموعة من القصص الرومانسية، وتجمع هنا وهشام قصة حب خلال الفيلم الذى يشارك في بطولته مى عمر، عائشة بن أحمد، أحمد السعدنى، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، محمد الشرنوبى وأسماء جلال وإخراج عثمان أبو لبن.