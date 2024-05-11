عائلات المحتجزين الإسرائيليين: يجب إنقاذ تل أبيب من نتنياهو

أكد عائلات المحتجزين الإسرائيليين، أن حكومة نتنياهو تخلت عن المحتجزين وتركتهم يموتون، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وشدد عائلات المحتجزين على : "لن نوقف مظاهراتنا حتى يعود جميع المحتجزين إلينا بخير".

وتابع أنهم وصلتهم شهادة جديدة من أحد المحتجزين تظهر الحالة المزرية لهم، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وأوضحو عائلات المحتجزين : "إذا أردنا إنقاذ المحتجزين فعلينا إنقاذ إسرائيل من نتنياهو أولا"، مشيرين إلى أن نتنياهو يقود إسرائيل إلى فشل كامل ولا توجد استراتيجية واضحة للحرب حتى الآن.

وفي على وقع التهديدات باجتياح رفح، وبعد تعليق المحادثات التي جرت في القاهرة من أجل الاتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قدمت إسرائيل مقترحاً أثار غضب عدة دول عربية، وهي مصر وقطر ودول عربية أخرى، مقترحا إسرائيليا بمشاركة دول عربية في إدارة القطاع بالاشتراك مع الجانب الإسرائيلي، بل أبدت غضبها من تلك الفكرة، حسب العربية .

فيما أبلغ الوسطاء أميركا رفضهم القاطع لاستمرار إسرائيل في إدارة غزة بعد الحرب.

فتح المعبر

كما طالبت القاهرة بفتح معبر رفح لإدخال المساعدات منتقدة تعطيل المعبر الحيوي بالنسبة لآلاف الفلسطينيين في غزة.

وشددت على وجوب إعادة فتح المعبر من الجانب الفلسطيني بعد سيطرة القوات الإسرائيلية عليه، من أجل إدخال المساعدات.

إلى ذلك، بعثت مصر رسالة شديدة اللهجة إلى إسرائيل، مؤكدة فيها رفضها العودة إلى طاولة المحادثات قبل فتتح المعبر، السماح لقوافل المساعدات بالدخول دون أي عوائق.

وكانت القوات الإسرائيلية بدأت منذ السادس من الشهر الحالي بإنذار السكان في أحياء شرق رفح بإخلائها، ثم تقدمت في اليوم التالي وسيطرت على المعبر.

كما أعلنت اليوم أيضا "توسيع عملياتها" في أحياء إضافية من شرق المدينة المكتظة بالسكان والنازحين، غير آبهة للتحذيرات الأممية والدولية، في ما فهم على أنه "اجتياح بري" على مراحل لرفح، التي تعتبرها معقل آخر خلايا حماس.