جفارديول يعلق على فوز مانشستر سيتي على فولهام
علق الكرواتي جوسكو جفارديول، لاعب مانشستر سيتي، على فوز فريقه على فولهام بأربعة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الجولة الـ 37 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.
وأكد جفارديول في تصريحات نقلتها شبكة قنوات " TNT Sports"، أن مستوى الفريق كان رائعًا، حيث أظهرنا من نحن وما نحن مستعدون له.
وأضاف عن تنفيذ ركلة الجزاء، فقال: "هدفان آخران بالنسبة لي وبالطبع شباك نظيفة أخرى، سعيد حقًا، لقد تناقشنا بشأن تنفيذ ركلة الجزاء".
وأكمل: "بالطبع كنت أود تنفيذ ركلة الجزاء، لكن لدينا منفذًا وفي النهاية دخل ألفاريز وسجل الهدف."
بينما تحدث عن باقي الموسم، فقال: "أعتقد أن هذا أمر طبيعي في الرياضة، حاليًا، أنا في حالة جيدة ونهاية الموسم على الأبواب، ثلاثة نهائيات أخرى وعلينا أن نكون مستعدين".