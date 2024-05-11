وكيل تعليم قنا يتفقد امتحانات فرشوط وأبو تشت التعليمية

تابع الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، عملية سير وإنضباط الإمتحانات بإدارة فرشوط التعليمية، ورافق عبدالرسول صقر مدير الإدارة و وائل محفوظ إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية وعاطف إبراهيم رئيس قسم المتابعة وتقييم الأداء بالإدارة والأستاذ مؤمن فارس رئيس قسم الاتصال السياسي بالإدارة.

حيث إستهل الوكيل زيارته بمفاجأة مدرسة الشهيد عامر حسين الإبتدائية بالعركى ومدرسة السلام الإبتدائية واطمأن على امتحان الدراسات الاجتماعيه في الفترة الأولى لطلاب السادس الابتدائي ومستوى الأسئلة، وأشاد بمستوى النظافة والانضباط المتحققان باللجان.

واستكمل زيارتة للإطمئنان على إمتحانات الصف الأول الثانوي بمدرسة الشهيد وسام منصور الثانويه المشتركه والتأكد من الطلاب على تمكن دخولهم إلى المنصة الالكترونيه الامتحانات بدون أى شكاوى في مادة الرياضيات.

وانهى الزيارة بمدرسة السادات الإعدادية للإطمئنان على إمتحانات الصف الأول والثانى الإعدادي، وتحاور مع التلاميذ حول وضوح أسئلة الامتحان وعدم غموضها وتفقد أعمال الكنترول وأوصى بتكريم مدراء المدارس التى تمت زيارتها.

وخلال الجولة تأكد وكيل الوزارة من الالتزام بكافة التعليمات التي أصدرها قبل إنطلاق الإمتحانات، وتطبيق القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الإمتحانات، وتحقق الإنضباط والنظام داخل اللجان، ومراعاة التهوية والإضاءة الجيدة بها، مع توفير المناخ اللازم لسير الامتحانات بصورة جيدة تتيح للطلاب أداء الإمتحانات بسهولة ويسر، وأيضا إلتزام جميع الملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة وجميع الطلاب بعدم إصطحاب أجهزة المحمول داخل لجان الامتحان.

وتابع وكيل الوزارة أعمال الكنترول والتي تتم بالمدارس، ووجه بالبدء فور إنتهاء إمتحان كل يوم في أعمال التصحيح، مع المراجعة والـتأكد من حصول كل طالب على حقه بالكامل.

كما أكد وكيل تعليم قنا على مدى حرص وإهتمام الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا في تقديم كافة سبل الراحة لأبنائنا الطلاب لأداء الإمتحانات في جو يسوده الهدوء واليسر.

وأنهى زيارته متمنياً لجميع أبنائه الطلاب النجاح والتوفيق وتحقيق أمنياتهم وأهدافهم بالنجاح والتفوق.

وفى ذات السياق تابع المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمال قنا اليوم السبت 11 مايو الجاري يرافقه عبدالرؤوف عبدالواحد مدير المتابعة وتقويم الأداء ومحمد الطحان مدير تنسيق التعليم الإعدادي والثانوي وهاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2024/2023م لصفوف النقل السادس الابتدائي والصفين الأول والثاني الإعدادي بمدرسة الشهيد محمد علي أحمد للتعليم الأساسي بكوم يعقوب والصفين الأول والثاني الإعدادي بمدرسة حسين خفاجي الإعدادية، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد الس