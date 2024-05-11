نجم ريال مدريد يجدد تعاقد مع النادي لموسم جديد

ينتظر عدد كبير من نجوم فريق ريال مدريد نهاية الموسم الحالي لتحديد مصيرهم من الاستمرار داخل قلعة سانتياجو بيرنابيو من عدمه في ظل الانباء المتواترة عن عدم استكمال مشوارهم مع النادي الملكي .

فريال مدريد وعلى الرغم من حصوله على لقب الدوري الاسباني واقترابه من لقب دوري أبطال اوربا بالتاهل الى المباراة النهائية امام بروسيا دورتموند الالماني الا ان ادارة الريال لديها اتجاه واضح وهو خفض متوسط اعمار الفريق والتعاقد مع عدد من النجوم الشابة وهو ما حدث خلال الفترة الاخيرة بالتعاقد مع ادواردو كامافينجا و اورليان تشاوميني و جود بيلينجهام و التعاقد المرتقب مع الفرنسي كيليان مبابي وهو ما يعني ان ادارة النادي ربما لا تقوم بتجديد التعاقد مع لاعبين امثال ناتشو و كارفاخال و لوكا مودريتش و توني كروس واخيرا لوكاس فاسكيز وكلهم تجاوزوا الثلاثين من عمرهم الا ان الانباء ايضا تشير الى رغبة ادارة الريال في تجديد تعاقد توني كروس ولوكاس فاسكيز و هو ما كشفت عنه صحيفة الماركا الاسبانية .

الماركا اكدت ان لوكاس فاسكيز نجم ريال مدريد المخضرم رفض بالفعل عرضا للانتقال الى نادي اليوفنتوس الايطالي الذي كان يرغب في التعاقد معه كصفقة انتقال حر ووصل الى اتفاق مع ادارة ريال مدريد لتجديد تعاقده لمدة عام واحد .

وكان كارلو انشيلوتي قد ابدى اعجابه بأداء لوكاس فاسكيز هذا الموسم بعدما نجح في التأقلم على المركز الجديد الذي دفع به المدير الفني الايطالي وهو مركز الظهير الايمن وهو ما جعل ادارة ريال مدريد تجدد التعاقد معه .