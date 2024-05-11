حملات مرورية لتحقيق الانضباط على قائدي السيارات

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط الآتي:

- "14839" مخالفة مرورية متنوعة.

"8835" مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

- "509" مخالفات سير دون تراخيص.

- "18" مخالفة دراجة نارية.

- "298" مخالفة تحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

- "16" مخالفة موقف عشوائي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على الطرق والميادين؛ لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة بدر لسرقته مبلغا ماليا، و2 هاتف محمول، ومشغولات ذهبية من داخل شقتين بدائرة القسم، وتم بإرشاده ضبط كل المسروقات المستولى عليها.

وضبط عاطل، له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة الساحل لقيامه بسرقة هاتف محمول من إحدى السيدات حال سيرها بدائرة القسم، واعترف بارتكابه 2 واقعة بأسلوب المغافلة وتم بإرشاده ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكنه.

وتم ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة الساحل لقيامهما بسرقة مركبة توك توك حال توقفها بدائرة القسم وبحوزتهما فرد خرطوش وطلقة، وكمية من مخدر الآيس واعترفا ببيعها لعميلهما سيئ النية تم ضبطه والدراجة المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق اخر أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم، محاكمة 3 أشخاص، بتهمة تزوير محررات رسمية لجلسة 20 مايو.

تفاصيل القضية

كانت أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عناصر تشكيل عصابي بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية متخذين من إحدى المطابع بدائرة قسم شرطة عابدين مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 أشخاص أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول، وعُثر بحوزة أحدهم على عدد من الكارنيهات "مزورة" باسم وصورة أحد المتهمين بالصفات المنتحلة منسوب صدورها لعدة جهات- عدد من الأكلاشيهات- جهاز كمبيوتر خاص بالمطبعة.

وبالفحص تبين قيام أحد المتهمين بالاتفاق مع مالك المطبعة على شراكته دون علمه بنشاطه الإجرامي.

وبمناقشة المتهم اعترف بممارسة نشاطه الإجرامى المشار إليه، والتحصل على المضبوطات من (مطبعة للدعاية والإعلان - كائنة بالجيزة) تم ضبط مالك المطبعة.

وعثر بحوزته على "2 سخان – 2 كرتونة خام طباعة - جهاز طباعة - جهاز كمبيوتر - شاشة بداخلها وحدة تخزين".

بمواجهته اعترف بقيامه بتزوير الأوراق والمستندات المضبوطة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

قررت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة ببدري برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم تأجيل إعادة محاكمة متهم فى أحداث مركز كرداسة، التى وقعت مطلع يوليو 2013، بالقضية رقم 1010 لسنة 2013 المعروفة إعلاميا بـ"أحداث اقتحام قسم كرداسة"، لجلسة 29 مايو اللجاري للمرافعة.