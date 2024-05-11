200 محضر لمخالفات مخابز ومحطات الوقود ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 5 حتى 10 مايو الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تضمن التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل التموين التوسع في تفعيل مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والإستراتيجية بالتعاون مع الشركات الغذائية وتوفير سيارات متنقلة محملة بكميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها بالأسواق العامة وذلك بالبيع المباشر للمستهلك عن طريق السيارات المتنقلة لسهولة الوصول إلى القرى والمراكز البعيدة عن المنافذ والأسواق التجارية.

وذلك بالتوازي مع تفعيل مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية بالتعاون مع كبار الجزارين وأصحاب محلات الجزارة ، للتيسير على المواطنين في توفير اللحوم بالتزامن مع الأعياد والمناسبات التي يزداد فيها الطلب على البروتين الحيواني.

وفي ملف توريد القمح، تتواصل أعمال استلام الأقماح المحلية لموسم 2024 بالشون والصوامع لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية ، حيث تم تفعيل غرفة العمليات بالمديرية لمتابعة أعمال التوريد ، وقد قامت لجان المديرية بمراجعةوالتأكد جاهزية مواقع الاستلام والتخزين والتنسيق مع الزراعة ورؤساء المدن والمرور برفع درجة الاستعداد للموسم وتذليل أية معوقات مع الالتزام بكافة إجراءات السلامة في نقل وتخزين القمح ، حيث وصل إجمالي ما توريده إلى نحو مائة وستة عشر ألف طن تقريباً.

في حين أسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 150مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 23محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 40محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 5محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 17 محاضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، وعدم صرف بون للمواطنين، و2محضر لعدم وجود سجل زيارات وميزان معتمد، و11 محضر للتصرف في 147 جوال زنة 50كجم من حصة الدقيق، و8محاضر لعدم الاحتفاظ بميزان معتمد، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر إبريل للبدالين بنسبة 50 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 4محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ، 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و3 محاضر للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).

بينما تم تحرير 67محضرا في مجال الرقابة على الأسواق العامة والمحلات والأنشطة التجارية ، شملت 27 محضرا لمنشآت تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار ، و6 محاضر لأصحاب محلات لحيازة سلع غذائية وغير غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، و2 محضر لمحلات سجائر للبيع بأزيد من السعر وعرض سجائر غير معلومة المصدر ومهربة ، ومحضر لتجميع دقيق بلدي ، و2 محضر لأصحاب طلبمات الرصيف للعمل بدون ترخيص وتم التحفظ على 200لتر سولار مدعم، و3 محاضر لجزارين لعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الرسمية والتحفظ على 30 كجم، و26 محضراً لمنشآت تجارية تعمل في الأغذية لعدم وجود شهادات صحية، و4 محاضر لأصحاب مستودعات بوتاجاز للغلق في مواعيد العمل الرسمية وعدم ممارسة النشاط على الوجه المطلوب.