نائب السفير الهولندي تلتقط صور مع أطفال مرضى السرطان بالأقصر

في زيارة رسمية

أجرت نائب السفير الهولندي بالقاهرة، ترافقها كارن خليفة، القائم بأعمال السفارة الهولندية بالأقصر؛ زيارة رسمية لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر، مساهمة منها في دعم الأطفال مرضى السرطان وكذلك تقديم الدعم الكامل، والترويج لها باعتبارها صرح طبي عملاق يساهم في تخفيف الآلام عن الاطفال والكبار مرضي الأورام.



اثنت نائب السفير الهولندي على الخدمات التي تقدمها المستشفى حيث وصفتها انها مستشفي عالمي تضاهي كبرى مستشفيات أوروبا، وكذلك التعرف على أهم احتياجات المستشفى خلال الفترة المقبلة لتقديم الدعم المستحق في إطار المشاركة المجتمعية.

ورافق فريق العلاقات العامة وقيادات مستشفى شفاء الأورمان، نائب السفير الهولندى والقائم بأعمال السفارة الهولندية بالقاهرة وكذلك القائم بأعمال السفارة الهولندية بالأقصر، فى جولة على أقسام المستشفى المختلفة، ومشاهدة التجهيزات والأجهزة القياسية العالمية بها، وقامت بالتواجد وسط الأطفال المرضى وحرصت على تشجيعهم والتقاط الصور التذكارية و«السيلفي» وتبادل الكلمات والضحكات معهم. كما أعربت عن سعادتها بالمشاركة في مثل هذا العمل الإنساني، متمنية أن يساهم كل شخص محب لعمل الخير فى دعم المستشفى للمساهمة في تخفيف آلام المرضى المصابين بمرض السرطان بشكل مجاني.

وأثنى محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان على زيارة نائب السفير الهولندي والقائم بأعمال السفارة الهولندية في القاهرة ، مقدما الشكر والتقدير لها لحرصها على دعم المستشفى من خلال التواجد مع المرضى بأقسام المستشفى المختلفة، والتقاط الصور التذكارية لتشجيعهم والترويج للمستشفى عالميا، باعتبارها من أهم الصروح الطبية في علاج الأورام السرطانية بالصعيد.