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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مرموش أساسيا مع فرانكفورت أمام بوروسيا مونشجلادباخ

مرموش
مرموش

أعلن دينو توبمولرالمدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت التشيكل الأساسي لمواجهة بوروسيا مونشجلادباخ عصراليوم السبت في بطولة الدوري الألماني للموسم الجاري 2023-2024.

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حراسة المرمى: كيفين تراب.

خط الدفاع: روبين كوخ ، لوكاس ميلو ، ويليام تينوريو، أنسجار كنوف.

خط الوسط: جوتزة، فارس شعيبي، إلياس سخيري ، إريك إبيمبي.

خط الهجوم: عمر مرموش، إكيتيكي.

دكة البدلاء ..

غزال ، هاسيبي ، سموليتش ، فيليب ماكس، نكونكو، لارسون، تشاندلر، فيري، بوتا.

ويسعي آينتراخت في تحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل الابتعاد عن فرايبورج والتأهل لبطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

ويحتل آينتراخت فرانكفورت المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 45 نقطة، بفارق 4 نقاط عن منافسه فرايبورج، بينما يأتي نادي بوروسيا مونشنغلادباخ في المركز الثالث عشر بـ33 نقطة.

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