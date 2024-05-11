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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عمر مرموش يقود فرانكفورت أمام بوروسيا مونشجلادباخ لحسم التأهل للدوري الأوروبي

مرموش
مرموش

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي آينتراخت فرانكفورت والمحترف ضمن صفوفه الدولي المصري عمر مرموش بنظيره بوروسيا مونشجلادباخ عصراليوم السبت في بطولة الدوري الألماني للموسم الجاري 2023-2024.

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مرموش يقود هجوم فرانكفورت أمام باير ليفركوزن بالدوري الألماني

ويسعي آينتراخت في تحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل الابتعاد عن فرايبورج والتأهل لبطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

ويحتل آينتراخت فرانكفورت المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 45 نقطة، بفارق 4 نقاط عن منافسه فرايبورج ،  بينما يأتي نادي بوروسيا مونشنغلادباخ في المركز الثالث عشر بـ33 نقطة.

موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت وبوروسيا مونشنغلادباخ 

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة آينتراخت فرانكفورت وبوروسيا مونشنغلادباخ  في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة .

القناة الناقلة لمباراة آينتراخت فرانكفورت وبوروسيا مونشنغلادباخ 

وتذاع  مباراة بوروسيا مونشنغلادباخ وآينتراخت فرانكفورت عبر قناة bein sports hd 4، بتعليق أحمد فؤاد.

 

 

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