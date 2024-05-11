فرص لسقوط الأمطار.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس غدًا الأحد، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأكد الأرصاد الجوية، وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، فضلًا عن نشاط الرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة الكبرى:- العظمى 29 الصغرى 17

جنوب الوجه البحري:- العظمى 28 الصغرى 17

السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري:- العظمى 24 الصغرى 16

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:- العظمى 34 الصغرى 23

شمال الصعيد:- العظمى 31 الصغرى 17

جنوب الصعيد:- العظمى 39 الصغرى 24

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة:- العظمى 30 والصغرى 18

الإسكندرية: العظمى 24 والصغرى 17

وادي النطرون:- العظمى 29 والصغرى 17

طنطا:- العظمى 29 والصغرى 17

شبين الكوم:- العظمى 30 والصغرى 17

دمنهور:- العظمى 30 والصغرى 17

مطروح:- العظمى 23 والصغرى 14

السلوم:- العظمى 23 والصغرى 13

سيوة:- العظمى 28 والصغرى 14

بورسعيد:- العظمى 25 والصغرى 18

دمياط:- العظمى 25 والصغرى 18

الزقازيق:- العظمى 30 والصغرى 18

المنصورة:- العظمى 29 والصغرى 18

الإسماعيلية:- العظمى 31 والصغرى 17

السويس:- العظمى 30 والصغرى 18

العريش:- العظمى 27 والصغرى 15

رفح:- العظمى 26 والصغرى 14

راس سدر:- العظمى 31 والصغرى 17

نخل:- العظمى 31 والصغرى 14

طابا:- العظمى 32 الصغرى 19

كاترين:- العظمى 30 الصغرى 12

الطور:- العظمى 34 الصغرى 18

شرم الشيخ:- العظمى 36 الصغرى 23

الغردقة:- العظمى 37 الصغرى 22

مرسى علم:- العظمى 37 الصغرى 23

الفيوم:- العظمى 32 الصغرى 17

بنى سويف:- العظمى 32 الصغرى 17

المنيا:- العظمى 33 الصغرى 18

أسيوط:- العظمى 35 الصغرى 19

سوهاج:- العظمى 38 الصغرى 22

قنا:- العظمى 42 الصغرى 24

الأقصر:- العظمى 42 الصغرى 24

أسوان:- العظمى 43 الصغرى 25

أبو سمبل:- العظمى 42 الصغرى 25

الوادي الجديد:- العظمى 39 الصغرى 22

شلاتين:- العظمى 36 الصغرى 22

أبو رماد:- العظمى 33 الصغرى 21

حلايب:- العظمى 35 الصغرى 22

رأس حدربة:- العظمى 33 الصغرى 21