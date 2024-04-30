مسلح يقتل 6 مصلين في مسجد غربي أفغانستان

أ كد مسؤولون أفغان مقتل ستة مدنيين على الأقل وإصابة آخر، في هجوم بإطلاق نار وقع بمسجد في إقليم هيرات غربي أفغانستان.

وأفاد بيان للمتحدث باسم وزارة الداخلية، عبد المتين قاني، بأن مسلحا مجهولا فتح النار على المصلين داخل المسجد الواقع في منطقة جوزارا.

ومن جانبها، أدانت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) الهجوم، وأكدت على ضرورة إجراء تحقيقات لتحديد هوية الجناة ومحاسبتهم.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

جدير بالذكر أنه منذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، تراجع حجم الهجمات بشكل كبير في الدولة التي مزقتها الحرب.

الرئيس العراقي يشدد على ضرورة ترسيخ مبادئ التعايش السلمي

شدد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد على ضرورة ترسيخ مبادئ التعايش السلمي من خلال نشر ثقافة المحبة والوئام وإرساء مبادئ حقوق الإنسان بين الجميع، وضرورة عمل الحكومات على تحسين الواقع الثقافي والارتقاء بواقع التربية والتعليم.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العراقي، في قصر السلام ببغداد، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) محمد ولد أعمر والوفد المرافق له، وبحضور وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني.

وأكد رشيد أن العالم يحتاج إلى انتفاضة في مجال التعليم والثقافة والفنون، موضحاً أن الشعب العراقي عانى لسنوات من تراجع خطير في هذه القطاعات بسبب الظروف الصعبة التي شهدها في العقود الماضية.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد الرئيس العراقي على ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، ووقف العدوان على غزة، والتوسع في حجم المساعدات الإنسانية للعوائل الفلسطينية المحاصرة.

من جانبه، قال المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "إن المنظمة عقدت العديد من المؤتمرات والندوات للخروج بتوصيات ومقررات لتجاوز المشكلات التي تواجه دول المنطقة على صعيد التربية والثقافة"، مؤكدا أن العراق بلد يستحق أن يعطى قيمته الثقافية والحضارية، مشددا على أن التنوع العراقي حاضر في المشهد الثقافي بشكل متميز.

الأردن والسعودية يبحثان أوجه التعاون فى مجالات الطاقة المختلفة بين البلدين

بحث الأردن والسعودية أوجه التعاون في مجالات الطاقة المختلفة بين البلدين، وأكدا الحرص على تطوير هذا التعاون وتعزيزه بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، الإثنين، وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان.