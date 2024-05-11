تشكيل الاتحاد السكندري أمام المقاولون .. ثلاثي في الهجوم
أعلن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري التشكيل الرسمي لزعيم الثغر استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب، في الجولة الـ 22 من الدوري المصري الممتاز .
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ويبدأ زعيم الثغر المباراة بالتشكيل الأتي ..
حراسة المرمى: المهدي سليمان
خط الدفاع: هشام صلاح. محمود شبانه - سيف تقا - الحبيب حسن.
خط الوسط: عمر الوحش - ناصر ناصر - كريم الديب .
خط الهجوم: بيكالي اوبامي - ميسي - عبدالغني محمد.
وعلى مقاعد البدلاء: عمر صلاح. عمرو صالح. شريف رضا.رجب عمران. سطوحي. خالد الغندور. مصطفى ابراهيم أحمد عيد. فرانك الآن.
أبو سليمة، مورو ساليفو .
يحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 32 نقطة من 20 مباراة ، فاز في 8 مباريات وتعادل في 8 مواجهات وتلقى الهزيمة في 5 مباريات.