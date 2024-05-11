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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

معتمد جمال يعلن تشكيل المقاولون العرب أمام الاتحاد السكندري

معتمد جمال
معتمد جمال

أعلن معتمد جمال المدير الفني للمقاولون العرب التشكيل الأساسي لمواجهة الاتحاد السكندري عصر اليوم السبت علي إستاد الجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الـ21 من مسابقة دوري نايل .

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في حراسة المرمي : محمود أبو السعود.

خط الدفاع: أحمد مودي – أمير عابد. احمد علاء. أحمد الشيمي

خط الوسط: عمار حمدي – جوزيف أوشايا – محمد مجلي – عماد ميهوب

خط الهجوم: محمد عنتر – محمد سالم

دكة بدلاء الذئاب ..

عامر عامر - اسامة النجار - امادو نياص -عمر سافيولا - محمود الشبراوي - محمد هاني تريكا - فراس عايفيه - ياسين ياسر - عبدالرحمن اكمل.

وكان المقاولون قد فاز على زد بهدف نظيف في المباراة الماضية وجاء الهدف الوحيد عمار حمدي في الدقيقة 16.

 

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