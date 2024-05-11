السبت 11 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

"ماذا حدث له؟".. حماس تنشر فيديو للأسير الإسرائيلي بوبلابيل

الأسير الإسرائيلي
الأسير الإسرائيلي

نشرت حركة حماس فيديو للأسير الإسرائيلي نداف بوبلابيل، المحتجز لدى الحركة تحت عنون " بعد قليل.. ماذا حدث له ؟ " .
وقالت حماس انها سوف تكشف ماذا حصل للأسير الإسرائيلي بعد قليل، وهو جزء من الحرب النفسية التي وضعت فيها حماس حكومة الاحتلال بسبب استهدافهم مناطق يتواجد فيها الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية.

 

ويشارك وفد من حركة حماس في المؤتمر العالمي لمناهضة الفصل العنصري الإسرائيلي بشأن فلسطين في ساندتون بجوهانسبرغ في جنوب أفريقيا في الفترة من 10 إلى 12 مايو 2024.

ويهدف المؤتمر إلى وضع الأساس لحشد حركة عالمية مناهضة للفصل العنصري لمحاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، والعمل على تفكيك نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، وذلك من خلال تكثيف التعبئة والتنظيم والتنسيق للعمل العالمي ضد الفصل العنصري الإسرائيلي.

ويشارك وفد الحركة ووفود عن الفصائل الفلسطينية إلى جانب مئات الناشطين والمسؤولين والبرلمانيين حول العالم.

ويضم وفد الحركة إلى جنوب أفريقيا كلا من عضو المكتب السياسي لقطاع غزة د.باسم نعيم، وعضو مكتب العلاقات الدولية في الحركة عماد صابر.

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