مصر والأردن والإمارات ينفذان عملية إسقاط لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة

إستمراراً للجهود المضنية التى تبذلها الدولة المصرية الداعمة للشعب الفلسطينى الشقيق ، والتعاون مع كافة الأطراف والقوى الدولية لنزع فتيل الأزمة الراهنة والوصول إلى هدنة شاملة داخل قطاع غزة لإنهاء المأساه الإنسانية شديدة الصعوبة التى يواجهها المواطنين الفلسطينين بقطاع غزة .



كثفت القوات الجوية المصرية طلعاتها اليومية بالتعاون مع نظيراتها من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوى لعشرات الأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة على شمال قطاع غزة .



وذلك بالتزامن مع تنفيذ عدد من الطلعات الجوية بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة المشاركة بالتحالف الدولى بالمملكة الأردنية الهاشمية واستمرار أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية على المناطق المتضررة شمال القطاع .



يأتى ذلك إرتباطاً بالجهود والمساعى المصرية على كافة الأصعدة لإطلاع المجتمع الدولى بمسئولياته تجاه إنفاذ المساعدات الإغاثية على قطاع غزة بصورة كافية ومستدامة والعمل على وقف الحرب ومنع إتساع دائرة الصراع فى المنطقة .



