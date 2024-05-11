وزارة الرياضة تطلق فعاليات الملتقى الأول لأعضاء مراكز شباب مصر

أطلقت وزارة الشباب والرياضة فعاليات الملتقى الأول لأعضاء مراكز الشباب محافظات الجمهورية، وتستمر فعالياته الفترة حتي ١٤ مايو ٢٠٢٤ بدار الهيئة الهندسية.



انطلقت الفعاليات بكلمات ترحيبية بأعضاء الملتقى الأول لمراكز الشباب وتناولت طبيعة برنامج الملتقى وكيفية الإستفادة من الفعاليات والأنشطة وورش العمل المتنوعة.



أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن ملتقي أعضاء مراكز الشباب، يأتي في ضوء إستراتيجية وزارة الشباب والرياضة لإعداد وتثقيف أعضاء مراكز الشباب اجتماعياً وثقافياً وصحياً ورياضياً لضمان تحقيق المشاركة الفعالة في المجتمع.



وأشار "صبحي" إلي أن مراكز الشباب تمثل مجتمع مصر بكافة طبقاته، كما تمثل شكل وتكوين الشعب المصري في القرية والمدينة والمركز، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالشباب المصري.



وخلال مناقشات الملتقي تم الحديث عن استراتيجية تطوير مراكز الشباب في مصر للفترة من ٢٠٢٢ إلى ٢٠٢٥، واستعرض محاور تنفيذ الاستراتيجية ودور القائمين على العمل في تحقيقها.

وشهدت المحاضرات مشاركة فاعلة من الحضور، حيث تم استعراض آراءهم في وضع خطة تطوير مراكز الشباب في مصر.

ويهدف الملتقى إلى تثقيف أعضاء مراكز الشباب في مصر اجتماعيًا وثقافيًا وصحيًا ورياضيًا، بهدف تحقيق مشاركتهم الفعالة في المجتمع، وذلك ضمن إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة ورؤية الدولة المصرية التي تولي اهتمامًا بالشباب وتسعى لتحقيق تطلعاتهم.