أسعار الذهب بمنتصف نعاملات اليوم السبت في مصر

أسعار الذهب اليوم السبت في مصر.. شهدت أسعار المشغولات الذهبية خلال منتصف تعاملات اليوم السبت في محال الصاغة المصرية، استقرارًا، بالتزامن مع عدم تغير سعر أوقية الذهب في بورصة المعادن للإجازة الأسبوعية مع ترقب الأسواق العالمية لحركة الدولار.

وكشفت مصادر في شعبة الذهب، أن سوق الصاغة لازالت تشهد هدوءًا في الطلب على المعدن الأصفر، فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 3135 جنيها للجرام، وهو نفس سعره أمس غير شامل المصنعية على الجرام.

وفي هذا الصدد ينشر "قسم الاقتصاد ببوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذهب بمختلف أعيرته، اليوم السبت في اسواق الصاغة المصرية، وتحرص الوفد على تقديم خدماتها السعرية الشاملة بصورة لحظية للوقوف وعرض اخر المستجدات التي تطرا على الاسعار لاسيما المشغولات الذهبية، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم السبت في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 (3583 جنيها)

وبدأت سوق الصاغة تعاملاتها اليومية على ثبات سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا في مصر ليبلغ 3583 جنيها، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 3135 جنيه)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 استقرار جديد بعد هبوطه امس خلال التعاملات اليوم ليبلغ 3135 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2687 جنيهًا)

اما عن العيار الأقل سعرا والاكثر انتشارا في الوجه البحري والقاهرة فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 18 مستوي متراجع ليبلغ 2687 جنيهًا فى التعاملات.

سعر الجنيه الذهب اليوم (25080 جنيه)

فيما لم يتغير سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 25080 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وبلغ سعر سبيكة الذهب عيار 24 نحو 111073 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 3.583 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستقر سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 2363 دولار وسط تذبذب مستوياته لينهي تداولاته امس على هبوط