وزير الشباب والرياضية ورئيس جامعة سوهاج يشاركان في الماراثون الرياضي للطلاب

شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية، والدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، في فعاليات الماراثون الرياضي، والذي نظمته الجامعة علي هامش فعاليات الندوة العلمية "الإستثمار الرياضي مستقبل وطن"، وذلك عقب اطلاق الدكتور أشرف صبحي و اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج والدكتور حسان النعماني إشارة البدء لفعاليات الماراثون.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن سعادته بتواجده اليوم على أرض جامعة سوهاج ومشاركته لطلاب الجامعة فعاليات الماراثون، مشيداً بمستواهم الرياضي ووعيهم ولياقتهم البدنية المميزة، وحرصهم علي المشاركة والتنافس، والذي انعكس في حضورهم الهائل، مؤكداً على اهتمام الدولة المصرية واستمراها في دعم الشباب وإعداد جيل متميز من الرياضيين باعتبارهم المحرك الأساسي في تقدم المجتمع ونهضته.

وثمن الدكتور حسان النعماني، مشاركة الدكتور أشرف صبحي لأبنائه الطلاب في فعاليات الماراثون، موجهاً شكره للوزير علي دعمه لكل الأنشطة الرياضية التى تجرى على أرض الجامعة، بهدف خلق جيل من الشباب يتسم بالنشاط والحيوية وقادر على صنع المستقبل.

وقال النعماني، إن الماراثون شارك به اكثر من 2000 طالب وطالبه من طلاب الكليات المختلفة بالجامعة، وتضمن سباق ركض لمسافة ٣ كيلو متر داخل الحرم الجامعي حيث انطلق الماراثون من امام مبني الاسكان الطلابي الجديد مرورا بالبوابة الأولي الفرعية أمام كلية التجاره والمرور امام كليات التربية الرياضية والاداب والتربية وعدد من الكليات الآخرى داخل الحرم الجامعي متجهاً الي البوابة الرئيسية والتي كانت نقطة النهاية

وأوضح الدكتور احمد عبدالله القائم بعمل عميد كلية التربيه الرياضية والمشرف علي الماراثون ان اللجنه المنظمه قامت في الساعات المبكره من صباح اليوم بشرح كافة تفاصيل الماراثون للطلاب وتوضيح خط السير، كما تم تكريم الفائزين وتوزيع الجوائز المقدمة لأصحاب المراكز الأولى بالماراثون، حيث ضمت اللجنة الدكتور احمد محمد نور الدين رئيس اللجنة والدكتور محمد سالم والدكتور محمد ابو الفتوح سعد بكلية التربية الرياضية .

جدير بالذكر أنه شارك في الماراثون الدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عبد اللطيف عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والمحاسب أشرف القاضي امين عام الجامعة ولفيف من ممثلي وزارة الشباب والرياضة وعمداء الكليات واعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة.