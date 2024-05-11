حماية الطفل تناقش بلاغات الأطفال المعرضة للخطر بالشرقية

لوضع حلولا عاجلة لها..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الندوات وعقد الإجتماعات والتي تهدف إلى معالجة وحل مشاكل الأطفال والمساهمة الجادة في تقديم الخدمات المتنوعة لهم من خلال إستراتيجية عمل محددة لحماية الأطفال المعرضة للخطر ومراعاة وضع الطفل والوصول به إلى بر الأمان.

وفي هذا الإطار أوضحت هبة محمد حمد مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بديوان عام الشرقية، قيام الوحدة بعقد إجتماع لجنة حماية الطفل بحضور ممثلين عن مديريات (الأوقاف - المنطقة الأزهرية - التضامن الإجتماعي - الصحة - التربية والتعليم - الشباب والرياضة)، وذلك لمناقشة البلاغات الواردة على خط النجدة الطفل كذلك البلاغات المرصودة من كل جهات الرصد وأهمها النيابة العامة والشرطة ومواقع التواصل الإجتماعي والوقوف على البيان التحليلي لبلاغات العام السابق 2023، ومناقشة أهم الإساءات التي يتعرض لها الطفل بمراكز ومدن المحافظة وكذلك بلاغات عام 2024 الحالي والوقوف علي كافة الإساءات المستجدة على المجتمع وإيجاد حلول عاجله للقضاء عليها ومنها الإساءات الجسدية والجنسية والتفكك الأسري واستغلال الأطفال في الجرائم والافعال المخالفة للقانون.

أضافت مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام أنه خلال الإجتماع تم الإتفاق على الآتي:

التعاون والتنسيق لعمل مقترحات وتصورات قابلة للتنفيذ من خلال عمل خطط لتحقيق الدعم الفعلي للحالات الواردة بالبلاغات وخطط وقائية واستباقية للتوعية بأشكال الإساءات التي يتعرض لها الطفل وكيفية التعامل معها و حمايته من التعرض للخطر كذلك التعريف بطبيعة عمل بلجان ووحدات حماية الطفل .

إعداد تصورات لخطط مستقبلية وإدارجها ضمن البرامج الخاصة بكل مديرية مثل برامج الوعظ والإرشاد بمديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية والأنشطة والفعاليات الصيفية بمديريات الشباب والرياضه والتربية والتعليم وإدارج تلك التوصيات ضمن خطه الرائدات الريفيات بمديرية التضامن الاجتماعى وبرامج التثقيف الصحى والقوافل الطبية بمديريه الصحة ووضعهم في حيز التنفيذ لمواجهة كل الاخطار التي يتعرض لها الطفل والعمل على كل ما يحقق المصلحة الفضلى له وتحقيق دعائم تماسك وترابط الأسرة المصرية.

يذكر أن وحدات تكافؤ الفرص بمراكز المدن بنطاق محافظة الشرقية، قامت بتنفيذ (5) ندوات دينية وتوعوية وثقافية استهدفت السيدات، خلال الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري تناولت (ترشيد الاستهلاك وأثره في تحقيق التنمية المستدامة - التليفون المحمول - ندوتين عن رعاية حقوق المسنين - الاعتدال والوسطية في الانفاق).

وفى سياق متصل أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن للمرأة دور كبير في المجتمع وهى جزء لا ينفصل عنه بل مكون أساسي له ، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ، مشدداً على ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجاً للتوعية والرعاية.

ومن جانبها أوضحت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام أنه خلال الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري كثفت وحدات تكافؤ الفرص نشاطها على النحو التالي:

قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس بتنظيم ندوتين الأولى بعنوان "ترشيد الاستهلاك وأثره في تحقيق التنمية المستدامة" ناقشت مفهوم ترشيد الاستهلاك وأهميته ،والاعتدال في الأمور الحياتية والاقتصادية بما يكون له الأثر الكبير في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية و البيئية ليسود الخير والرفاهية المجتمعية، والندوة الثانية بعنوان "الاعتدال والوسطية فى الإنفاق" تناولت عدم الإسراف والتبذير، لأن الاعتدال من صفات وأخلاق الانبياء عليهم السلام و يجعل صاحبه عزيز النفس محبوبا من الله والناس وذلك بمقر المدينة الآمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس، وبالتنسيق مع وحدة السكان والإدارة الصحية وإدارة الأوقاف بمركز فاقوس.

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز ديرب نجم بتنظيم ندوتين بعنوان (رعاية حقوق المسنين) بوحدتي بهنيا و جميزه بنى عمرو وذلك بالتعاون مع الإدارة الصحية بمركز ديرب نجم.

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز منيا القمح بتنظيم ندوة لمعلمي محو الأمية بعنوان " التليفون المحمول" تناولت الأثار الصحية والنفسية للإفراط في استخدام التليفون المحمول وخاصة على الأطفال وذلك بالتنسيق مع فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار وجهاز شؤون البيئة بالشرقية.

كما قامت وحدات تكافؤ الفرص بمراكز ومدن محافظة الشرقية بتنفيذ ثلاث ندوات دينية وتوعوية وثقافية على مدار الأسبوع الماضي استهدفت السيدات، تناولت (الحد من استخدام البلاستيك – القيم الأخلاقية في الإسلام)، كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بالوحدة المحلية ببنى هلال بمركز منيا القمح بتنظيم قافلة لمحو الأمية وتعليم الكبار لعدد (43) دارس لمن يجيدوا القراءة والكتابة.

ومن جانبها أوضحت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، أنه خلال الأسبوع الماضي كثفت وحدات تكافؤ الفرص نشاطها بنطاق المحافظة وكانت على النحو التالي:

حيث قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز منيا القمح بتنظيم ندوتين، الأولى بعنوان (الحد من استخدام البلاستيك) تناولت استخدام بدائل البلاستيك الصديقة للبيئة، مثل حقائب القماش أو الورق، واستخدام قارورة مياه قابلة لإعادة الاستخدام بدلاً من الزجاجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتجنب استخدام أدوات المائدة البلاستيكية قدر الإمكان، والحرص على فصل المخلفات البلاستيكية حتى يمكن إعادة تدويرها والندوة الثنية بعنوان "عيد العمال " وذلك بقاعة المؤتمرات برئاسة مركز منيا القمح بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة.

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بالوحدة المحلية بالسعديين بمركز منيا القمح بتنظيم ندوة بعنوان "التوعية بمخاطر الزواج المبكر " وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة بمركز منيا القمح ومركز شباب قرية السعديين ،وفرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية .

وقد قامت وحدة تكافؤ الفرص بالوحدة المحلية ببنى هلال بمركز منيا القمح بالتنسيق مع فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالشرقية بتنظيم قافلة إعلامية لمحو الأمية وتعليم الكبار تناولت الحديث عن دور الهيئة وكيفية استخراج شهادات محو الأمية وتم خلال القافلة عقد امتحانات فورية لعدد (43) دارس لمن يجيد القراءة والكتابة وعقد امتحانات فورية لإنهاء مشروع طلبة الجامعة وفى نهاية اليوم تم تسليم شهادات لمن اجتازوا الامتحان ، فضلاً عن تكريم أعضاء هيئة التدريس المتميزين.

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس بتنظيم ندوتين الأولى بعنوان "القيم الأخلاقية في الإسلام " تناولت تعريف القيم الأخلاقية والقيم الاجتماعية والفرق بين القيم والأخلاق وصفات حسن الخلق ،والندوة الثانية بعنوان" قضايا المراهقة والشباب ودور الشباب نحو الوطن" تناولت قضايا المراهقة والشباب من الجانب الديني و دور الشباب في رفعه الوطن بالإتقان والاخلاص فى العمل وبذل الجهد والأدلة والبراهين من القرآن والسنه لإتقان العمل واهميته وذلك بمقر المدينة الآمنة "واحة أمان " بمكتبة مصر العامة بفاقوس.