حماية الطفل بالشرقية تناقش بلاغات الأطفال المعرضة للخطر ووضع حلول عاجلة لها

قالت هبة محمد حمد، مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام بمحافظة الشرقية، إنه تم عقد إجتماع لجنة حماية الطفل بحضور ممثلين عن مديريات (الأوقاف، المنطقة الأزهرية، التضامن الإجتماعي، الصحة، التربية والتعليم، الشباب والرياضة)، وذلك لمناقشة البلاغات الواردة على خط النجدة الطفل، والبلاغات المرصودة من كل جهات الرصد وأهمها النيابة العامة والشرطة ومواقع التواصل الإجتماعي، والوقوف على البيان التحليلي لبلاغات العام السابق 2023 م، ومناقشة أهم الإساءات التي يتعرض لها الطفل بمراكز ومدن المحافظة، وكذلك بلاغات عام 2024 الحالي، والوقوف على كافة الإساءات المستجدة على المجتمع، وإيجاد حلول عاجلة للقضاء عليها، ومنها: «الإساءات الجسدية والجنسية، والتفكك الأسري، واستغلال الأطفال في الجرائم والأفعال المخالفة للقانون».

وأضافت مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام، أنه خلال الإجتماع تم الإتفاق على: التعاون والتنسيق لعمل مقترحات وتصورات قابلة للتنفيذ من خلال عمل خطط لتحقيق الدعم الفعلي للحالات الواردة بالبلاغات، وخطط وقائية واستباقية للتوعية بأشكال الإساءات التي يتعرض لها الطفل وكيفية التعامل معها، وحمايته من التعرض للخطر، وكذلك التعريف بطبيعة عمل لجان ووحدات حماية الطفل، وإعداد تصورات لخطط مستقبلية وإدارجها ضمن البرامج الخاصة بكل مديرية مثل: برامج الوعظ والإرشاد بمديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية، والأنشطة والفعاليات الصيفية بمديريات الشباب والرياضه والتربية والتعليم، وإدارج تلك التوصيات ضمن خطة الرائدات الريفيات بمديرية التضامن الاجتماعي، وبرامج التثقيف الصحي، والقوافل الطبية بمديريه الصحة، ووضعهم في حيز التنفيذ لمواجهة كل الاخطار التي يتعرض لها الطفل، والعمل على كل ما يحقق المصلحة الفضلى له، وتحقيق دعائم تماسك وترابط الأسرة المصرية.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف الندوات وعقد الإجتماعات، والتي تهدف إلى معالجة وحل مشاكل الأطفال، والمساهمة الجادة في تقديم الخدمات المتنوعة لهم، من خلال إستراتيجية عمل محددة لحماية الأطفال المعرضة للخطر، ومراعاة وضع الطفل والوصول به إلى بر الأمان.