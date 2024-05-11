المراكز التكنولوجية بالشرقية تصدر 1023شهادة بيانات لإستكمال إجراءات طلبات التصالح

واصلت المراكز التكنولوجية بمحافظة الشرقية، إستقبال طلبات المواطنين للتقديم على قانون التصالح الجديد رقم 187لسنة 2023 ولائحته التنفيذية فى بعض مخالفات البناء.

وكلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بسهوله ويسر، للإستفادة من حزمه التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون.

وأشار المحافظ، إلى أنه في إطار تفعيل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 وكبداية لإستقبال الطلبات من المواطنين وتسهيلاً للإجراءات، تم تفعيل التقديم على طلب شهادة بيانات بالمراكز التكنولوجية بجميع مراكز ووحدات المحافظة أو من خلال البوابة الحكومية لخدمات المحليات أو التطبيق الصادر حديثاً من وزارة التخطيط.

وذكر أن إدارة المتغيرات المكانية بالديوان العام والمراكز، تقوم بفحص الطلبات وإجراء المعاينات وإصدار شهادة بجميع بيانات العقار المطلوبة من الإدارات الهندسية وإدارات التخطيط العمراني وإدارة أملاك الدولة، وذلك تسهيلاً على المواطنين لتكون البيانات متاحة من خلال شهادة واحدة يتقدم بها المواطن بملفات التصالح تسهيلاً على المواطن وتسريعاً لوتيرة العمل.

ووجه المحافظ، بتعاون جميع الأدارات الهندسية والأملاك والمتغيرات المكانية، وذلك لضمان سرعة إنجاز الطلبات المقدمة من المواطنين، وتشكيل لجان لجميع الوحدات المحلية بالمحافظة، لضمان سرعة الإنتهاء من المعاينات اللازمة للطلبات المقدمة وإعداد تقرير يومي بعدد الطلبات المقدمة والمعاينات ونسبة الإنجاز فيها.

يشار إلى أن المتغيرات المكانيهة تستعد لإستخراج عدد 1023 شهادة بيانات تم التقديم عليها من المواطنين عبر المراكز التكنولوجية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة لاستكمال إجراءات التقديم للتصالح علي مخالفات البناء وفقاً للقانون، حيث تم استقبال 940 طلب من خلال شباك المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمراكز التكنولوجية، و25 طلب من خلال البوابة الإلكترونية للمحليات، و58 طلب من خلال تطبيق الهاتف المحمول.