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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشيلسي يضرب وست هام بخماسية نظيفة بالدوري الإنجليزي

تشيلسي
تشيلسي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي فوزًا عريضا على نظيره وست هام يونايتد بخمسة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري.

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جاء الهدف الأول للبلوز عن طريق اللاعب كول بالمر لاعب وسط تشيلسي في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول، بينما أضاف كونور جالاجر ثاني الأهداف في الدقيقة 15.

بينما قبل نهاية الشوط الأول، نجح نوني مادويكي في تسجيل الهدف الثالث لتشيلسي في الدقيقة 36، ومع بداية الشوط الثاني، سجل نيكولاس جاكسون الهدف الرابع في الدقيقة 48.

بينما عاد جاكسون ليُسجل الهدف الخامس والأخير في الدقيقة 81، لينجح الفريق الأول الأزرق في تحقيق نتيجة كبيرة على وست هام.

ووصل تشيلسي للنقطة 54 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي، بعدما لعب 35 مباراة، ليحتل المركز السابع.

بينما توقف رصيد وست هام عند النقطة 49 وهذه هي المباراة الرابعة على التوالي التي لا يحقق فيها الفريق الفوز بعد 3 هزائم وتعادل، ليبقى في المركز التاسع.

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