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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بالمستندات .. بيراميدز يتأخر في سداد مستحقات النجوم بمساندة إتحاد الكرة

بيراميدز
بيراميدز

كشف الإعلامي عبد الناصر زيدان عن مماطلة نادي بيراميدز في سداد قيمة صفقة بيع اللاعب محمود صابر لاعب منتخب مصر الأوليمبي ونادي النجوم السابق.

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وقال زيدان في برنامج ملعب الشمس أن نادي بيراميدز مديون لنادي النجوم بمبلغ كبير في صفقة بيع اللاعب محمود صابر الى نادي بيراميدز يصل الى 10 ملايين جنيه.


وأضاف "زيدان" أن نادي بيراميدز أرسل خطاب لنادي النجوم في 26 مايو 2022 ، يطلب منه مهلةً لسداد المبلغ بسبب تعثر نادي بيراميدز ماليا نتيجة لجائحة كورونا ومرور النادي بأزمة مالية كبيرة بسبب الحرب الأوكرانية.


كما تابع "زيدان" أن محامي نادي بيراميدز قد أرسل خطاب بعد ذلك بتاريخ 28 أغسطس 2022 ، يطلب فيه تقسيط المبلغ على دفعات ، بسبب عدم قدره نادي بيراميدز على دفع ذلك المبلغ دفعة واحدة.
وأوضح "زيدان" أن بعد لجوء نادي النجوم لشكوى نادي بيراميدز في الإتحاد المصري لكرة القدم ، أصدر إتحاد الكرة قرارا رسمياً بتاريخ 22 يونيو 2023 يطالب فيه بأحقية نادي النجوم في الحصول علي مبلغ 9 مليون و680 ألف جنيه من نادي بيراميدز نظير تلك الصفقة.
وأكد "زيدان" أن نادي بيراميدز إستمر في القسم بنواياه الحسنة مع نادي النجوم بدليل الشيك الذي تم إرساله لنادي النجوم عبر "الواتساب" بتاريخ 17 أكتوبر 2023 ، لكن المؤسف أن نادي بيراميدز لم يرسل الشيك رسمياً حتي الآن بعد مرور أكثر من 6 أشهر من تاريخ تحرير الشيك.
وتسائل "زيدان" عن سبب إخفاء إتحاد الكرة برئاسة جمال علام قرار لجنة الإستئناف على قرار إتحاد الكرة لصالح نادي النجوم بالرغم من مرور أكثر من 11 شهر عن إصدار ذلك القرار.
 

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