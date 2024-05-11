محامى الشحات.. «بيراميدز سربت أخبار غير صحيحة عن قضية الشيبى وسنقاضيها

قال المستشار" محمد رشوان" أحد هيئة دفاع لاعب الأهلي حسين الشحات، أن كل ما أثير بخصوص رفض هيئة المحكمة بدفاع المحامي أشرف عبد العزيز عن موكله " الشحات" هو كلام عاري تماما من الصحة.

وأضاف رشوان خلال تصريحاته ببرنامج ملعب الشمس، والمذاع على قناة الشمس مع الإعلامي عبدالناصر زيدان ، «إزاي نصدق الكلام المنتشر ده، كدة إهانة للقضاء ، مؤكدًا أن هيئة المحكمة قد أعطت الفرصة كاملة للأستاذ أشرف عبد العزيز محامي حسين الشحات الوقت الكافي للمرافعة.

وأكمل رشوان، هيئة الدفاع عن لاعب النادي الأهلي ستقاضي بيراميدز بعد التسريبات المفتعلة والتي تؤثر بشكل كبير على نفسية موكله" حسين الشحات" .

وتابع رشوان تصريحاته، أن الامور سارت بشكل جيد داخل المحكمة، عكس ما أشيع في وسائل التواصل الإجتماعي، وأن القضية تقترب من نهايتها ، مؤكدًا ثقته التامة في القضاء المصري و نزاهته