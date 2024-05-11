حيلة طبية تمنع إصابة الرجال بـ4 أمراض خطيرة في منتصف العمر

تعزيز صحة الرجال في منتصف العمر يمكن أن يتحقق من خلال استبدال جزء من نظامهم الغذائي المعتمد على اللحوم الحمراء بالأطعمة النباتية، وفقًا لتقرير الدكتورة نوريا ديانوفا، خبيرة التغذية والمديرة التنفيذية لمركز بحوث التغذية الصحية.

نصائح لتحسين صحة الرجال في منتصف العمر:

ووفقًا لما ذكره موقع ru.360، فإن التحسن في الحالة الصحية للرجال في منتصف العمر يمكن أن يكون ملحوظًا ببساطة من خلال استبدال حصة واحدة على الأقل من اللحوم الحمراء في النظام الغذائي بالأطعمة النباتية، وفقًا لدراسة أجرتها جامعة ستانفورد في عام 2020.

ووفقًا لتوجيهات الخبيرة، أظهرت النتائج أن الرجال الذين انضموا إلى المجموعة التي استبدلت اللحوم الحمراء بالأطعمة النباتية خلال فترة الدراسة فقدوا بشكل طبيعي كيلوجرامًا واحدًا من وزنهم خلال 8 أسابيع فقط، كما شهدوا تحسنًا في مستويات الدهون بالجسم وانخفاضًا في مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، وسرطان الأمعاء، وداء السكري، وأمراض الكُلى.

على صعيد آخر، وجدت الدراسات أن الإفطار الصحي لمرضى السكر يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم أثناء الصيام ويخفض متوسط هذه المستويات خلال اليوم، مما يجعل تخطي الإفطار يؤثر سلباً على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار.

يوصي الأطباء بتناول وجبة إفطار تحتوي على كمية كبيرة من الدهون وكمية معتدلة من البروتين بدلاً من تناول أي شيء آخر، حيث تظهر الأبحاث أن هذا النوع من الإفطار قليل الكربوهيدرات يعتبر أفضل لمرضى السكر.

بالإضافة إلى العوامل الجسمية والوراثية، يلعب النظام الغذائي الصحي دورًا كبيرًا في تنظيم مستويات السكر في الدم، لذا يُنصح بتناول وجبة الإفطار بعناية خاصة.

وفقًا لتوصيات الأطباء، يجب أن تحتوي وجبة الإفطار لمرضى السكر على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ونسبة عالية من الدهون الصحية والألياف والبروتين، مما يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم وتوفير الطاقة خلال اليوم.

يُشير الأطباء إلى أن تناول وجبة فطور صحية يمكن أن يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم ويسهم في منع ارتفاعها لاحقاً في اليوم، ما يؤكد أهمية الإفطار في تحكم السكر لدى مرضى السكر.

من جهة أخرى، يحذر الأطباء من تأثير تجاهل وجبة الإفطار على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار، لذا ينبغي على مرضى السكر التركيز على تناول وجبة إفطار غنية بالدهون ومعتدلة البروتين للحفاظ على صحتهم.