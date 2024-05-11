وزيرة التضامن تشهد فعاليات البرنامج التدريبي لمشرفي حج الجمعيات الأهلية

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات انطلاق البرنامج التدريبي لمشرفي حج الجمعيات الأهلية، والذي نظمته المؤسسة القومية لتيسير الحج على مدار يومين، وذلك في إطار الاستعداد لموسم حج 1445هـ-2024م.



وتم تدريب المشرفين على كافة الأمور المتعلقة برحلة الحج من تسكين وتفويج ومناسك ومهارات إشرافية وتعليمات طبية وغيرها من الأمور المتعلقة برحلة الحج، كما تم تدريب المشرفين على استخدام التكنولوجيا والرقمنة وتنظيم محاضرات خاصة للتنمية البشرية لتأهيل المشرف على التعامل مع مجموعات الحج.



وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على سمو مهمة خدمة ضيوف الرحمن، وأهمية الدور الذي يؤديه المشرفون في إنجاح موسم الحج، مشيرة إلى أنهم بمثابة سفراء وزارة التضامن الاجتماعي في هذا المحفل العظيم وأن اختيارهم تم على أسس من النزاهة والشفافية وبعد اختبارات تحريرية ومقابلات شخصية لاختيار أكفء العناصر لخدمة ضيوف الرحمن ، حيث اجتاز الاختبارات 171 مشرفا ومشرفة، على أن يكون كل مشرف مسئولاً عن 46 من الحجاج، وقد روعي التنوع في اختيار المشرفين، سواء من حيث التوازن العمري أو الجغرافي بين المحافظات، بالإضافة إلى تنوع الخبرات فيبلغ ذوي الخبرة منهم حوالي 65% وحديث الخبرة 35%، بالإضافة إلى وجود نسبة من النساء المشرفات القادرات على أداء المهمة بجودة وكفاءة.



وأوضحت القباج أن الخدمة الجيدة ترجع إلى خبرة المؤسسة القومية لتيسير الحج على مدار سنوات عديدة، سجلت فيها المؤسسة إنجازات متعددة في تسهيل إجراءات أداء الحج ، واستطاعت أن تنال ثقة الكثيرين، وهذا من أهم عوامل تميز ونجاح حج الجمعيات الأهلية إلى جانب كونه الأكثر اقتصاديا مقارنة بجودة وكفاءة الخدمة المقدمة مقابل تكلفة الحج.



وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن التحضير المبكر للموسم الحالي بدأ مع انتهاء الموسم السابق مما كان له عظيم الأثر في الحصول على أفضل الخدمات وحجز أفضل الفنادق والتأكد على وسائل المواصلات الحديثة وغيرها من الإجراءات، إضافة إلى ذلك التعاون مع الوزارات المختلفة المعنية، كالداخلية والصحة وتم تخصيص عيادات وزارة الصحة بفنادق حجاج الجمعيات الأهلية بمكة والمدينة لتوفير أفضل خدمة صحية، وتم تخصيص مكتب لشركة مصر للطيران بالوزارة لإصدار تذاكر حجاج الجمعيات الأهلية.



كما أكدت أن موسم الحج لهذا العام يشهد استمرارا للتعاون مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء ، لخدمة ضيوف الرحمن، حيث يتم استضافة واعظين وواعظات ضمن رحلة الحج يقدمون كل المعلومات الدينية المطلوبة لضيوف الرحمن خلال أداء المناسك، مضيفة أن بعثة حج الجمعيات الأهلية لهذا العام تضم 7500حاجًا، متمنية لهم كل التوفيق وأن يتقبلمنهم الله ، ودعتهم للدعاء أن يحفظ الله وطننا وقيادته السياسية وشعبه بكل الخير.



ومن جانبه أكد الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية أن البرنامج التدريبي تضمن محاضرات تناول فيها الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية كل ما يتعلق بالجوانب الخاصة بأداء المناسك المقدسة، واستعرض الدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف ورئيس البعثة الطبية الخدمات الصحية المقدمة وأهم التعليمات الصحية لموسم حج ناجح، وتم عقد ورش العمل فيما يتعلق بإجراءات الحج من التسكين والتفويج والمشاعر.



وقدمت وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في المؤسسة القومية لتيسير الحج هذا العام ثلاثة برامج للحج، كما تم التنسيق مع شركة مصر للطيران لنقل الحجاج مع توفير خدمة نقل الحجاج من المحافظات إلى المطارات المصرية سواء في الذهاب أو العودة، كما قامت الوزارة بإنهاء إجراءات التعاقد مع كافة الفنادق التي ستستقبل حجاج الجمعيات الأهلية في المشاعر المقدسة، وجميعها فنادق ذات المستوى المتميز في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث تم الاستقرار على اختيار أرقى الفنادق ذات المستوي المتميز والتي تقع بالمنطقة المركزية للحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة والتعاقد مع إحدي أفضل شركات النقل لتوفير الباصات التي ستقل الحجاج للمشاعر المقدسة.