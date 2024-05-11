ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 143 منذ بدء العدوان على قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطيني بارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 143 صحفيا منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

الجامعة العربية: قمة القادة العرب تنعقد فى ظرف استثنائي جراء الانتهاكات بغزة

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، إن القمة العربية تنعقد في ظرف استثنائي لما تمر به فلسطين جراء استمرار الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال، حيث نشهد تطورات غير مسبوقة وممارسات اللا إنسانية على مدار الساعة في قطاع غزة من آلة الحرب الإسرائيلية.

وأضافت، في كلمتها أمام اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين المنعقد بالعاصمة البحرينية المنامة، أن العديد من المحاولات عجزت عن إيقاف هذا النزيف مما ترك العديد من الآثار الاجتماعية والإنسانية والصحية في القطاع وعدد من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وهنا لا بد من الإشارة إلى الجهود الحثيثة للعديد من الدول العربية وكذلك مجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب لتقديم المساعدات الاجتماعية والإنسانية والصحية الطارئة لأهالي قطاع غزة، بحسب أبو غزالة، والذين أصبحوا في وضع يطالبون فيه بأبسط متطلبات الحياة وهو الأمر الذي يتطلب مواصلة التدخلات بكافة السبل المتاحة للتخفيف من تلك الأوضاع وهو الأمر الذي حرصت الأمانة العامة على وضعه في مقدمة جدول أعمال المجلس التحضيري للقمة من خلال وضع خطة للاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان.

وتابعت أن الجامعة العربية وضعت في الاعتبار على المقترحات الهامةالجارية على المستويين العر بي والدولي، حيث حرصت على تضمين عدد من الاستراتيجيات والخطط والبرامج في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية بما يعزز العمل العربي الاقتصادي والاجتماعي المشترك بما ينعكس ايجابا على حياة المواطن العربي بمختلف فئاته.

وفي سياق متصل أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن ترحيب المملكة بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية الساحقة، قراراً يقر بأن دولة فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة وفقاً للمادة 4 من ميثاقها، ويمنحها حقوقاً ومزايا إضافية، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر بشكلٍ إيجابي في هذه المسألة.

وقالت إن هذا القرار يعبر بكل جلاء عن الاجماع الدولي مع الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة في إطار حل الدولتين. وإذ تُثمّن المملكة الموقف الإيجابي للدول التي صوّتت لصالح القرار، لتدعو الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى التحلي بمسؤوليتهم التاريخية وعدم معارضة الاجماع الدولي والوقوف أمام الحق الأخلاقي والقانوني للشعب الفلسطيني.

وكانت فلسطين قد نجحت فى انتزاع اعتراف جديد من الجمعية العامة الأمم المتحدة، حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، قرارًا بأحقية دولة فلسطين للعضوية الكاملة فى الأمم المتحدة، ويوصى مجلس الأمن بإعادة النظر بهذه المسألة إيجابيًا، وصوّتت 143 دولة لصالح القرار، وامتنعت 25 عن التصويت، ورفضته 9 دول.