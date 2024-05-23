ورشة عمل لـ "أطباء القاهرة" تناقش فحص حالات الاعتداء الجنسي

شهدت نقابة أطباء القاهرة برئاسة الدكتورة شيرين غالب ورشة عمل مكثفة على مدار يومين ألقاها الدكتور مجدي عبد العظيم خروشه زميل الكلية الملكية للطب الشرعي بإنجلترا ومؤسس ورئيس تحرير المجلة المصرية للطب الشرعي ذات معامل التأثير العالمي، لتدريب الأطباء على كيفية إجراء الصفة التشريحية حسب القواعد الفنية المتعارف عليها عالميا في القضايا الجنائية، وكيفية إعداد التقارير الطبية الشرعية في القضايا المختلفة.

وتضمن ثانى أيام ورشة العمل التى أقيمت ضمن نشاط اللجنة العلمية للنقابة برئاسة الدكتور هشام فرهود، التدريب على التعامل مع قضايا وحالات الإهمال أو الأخطاء الطبية التى قد يتعرض إليها الطبيب، وكيفية فحص المصابين في قضايا الاعتداءات الجنسية من الذكور والإناث حسب البروتوكولات المتعارف عليها عالميا وإعداد التقارير الطبية الشرعية في مثل تلك القضايا.

شارك فى ورشة العمل، أعضاء هيئة التدريس من كليات طب القاهرة وعين شمس والزقازيق وجامعة أسيوط وجامعة حلوان وأطباء من وزارة الصحة المصرية وطلاب دارسي الماجستير والدكتوراه بقسم الطب الشرعي في جامعة القاهرة.

وفى ختام أعمال التدريب قدمت الدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة والدكتور هشام فرهود رئيس اللجنة العلمية درع النقابة للدكتور مجدى خرطوشة تقديرا لدوره العلمى البارز، كما تسلم الأطباء المشاركون شهادات معتمدة من النقابة.