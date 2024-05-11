أنشيلوتي يستقر علي تشكيل ريال مدريد أمام غرناطة بالدوري الإسباني

أستقر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد على التشكيل الذي سيخوض به مباراته امام غرناطة، مساء اليوم السبت على ملعب "نويفو لوس كارمينيس"، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني.

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يواجه ريال مدريد نظيره غرناطة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام غرناطة

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: فاسكيز، ميليتاو، ناتشو، فيران جارسيا.

خط الوسط: سيبايوس، كامافينجا، مودريتش.

خط الهجوم: جولر، إبراهيم دياز، خوسيلو.

و يعتلي ريال مدريد صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري الاسباني برصيد 87 نقطة ، فيما يتواجد غرناطة بالمركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 21 نقطة .