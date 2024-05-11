ريال مدريد ضد غرناطة.. الملكي يسعى لتحقيق رقم جديد في الدوري الاسباني الليلة

يتقابل فريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للملك، مع نظيره غرناطة، مساء اليوم، في المواجهة التى تجمع بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني للموسم الحالي.



ويسعى لاعبو ريال مدريد لمواصلة سلسلة الانتصارات وتحقيق الأرقام القياسية في بطولة الدوري الإسباني الممتاز بعد أن حسم أنشيلوتي ورفاقه لقب البطولة عن جدارة واستحقاق.

وتنطلق صافرة مباراة ريال مدريد و نظيره غرناطة، في السابعة والنصف من مساء السبت، على ملعب "نويفو لوس كارمينيس"، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني.



و يعتلي ريال مدريد صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري الاسباني برصيد 87 نقطة، وقد حسم لقب الدوري الاسباني بشكل رسمي للمرة الـ36 في تاريخه.



وجاءت قائمة ريال مدريد أمام غرناطة، كالتالى:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين وكيبا.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، روديجر وميندي.

خط الوسط: بيلينجهام، كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، سيبايوس وأردا جولر.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، خوسيلو وإبراهيم دياز.

