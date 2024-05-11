موعد مباراة ريال مريد وغرناطة في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

يلتقي فريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد بنظيره غرناطة، مساء اليوم السبت في المواجهة التى تجمع بين الفريقين على ملعب "نويفو لوس كارمينيس"، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني.

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وكان الملكي حسم لقب الدوري الإسباني يوم السبت الماضي بعد فوزه على قادش 3-0،وخسارة برشلونة أمام جيرونا بنتيجة 2-4.

موعد مباراة ريال مدريد وغرناطة

وتنطلق صافرة مباراة ريال مدريد وغرناطة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وغرناطة

وتذاع مباراة ريال مدريد وغرناطة عبر قناة beIN Sports HD 1 بتعليق عامر الخوذيري.

و يعتلي ريال مدريد صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري الاسباني برصيد 87 نقطة ، فيما يتواجد غرناطة بالمركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 21 نقطة .